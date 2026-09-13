iPhone Duo: Samsung vai faturar uma fortuna por cada dobrável da Apple vendido

A entrada da Apple no mercado dos dobráveis com o iPhone Duo está a desenhar um cenário financeiro curioso. A Apple arantiu um contrato de exclusividade a três anos com a divisão de ecrãs da Samsung, o que coloca a sua principal concorrente como peça central no fabrico. A Samsung vai faturar uma fortuna por cada dobrável da Apple vendido.

As informações que chegam da cadeia de fornecedores apontam para um custo de produção invulgarmente elevado para o painel dobrável principal. De acordo com as estimativas mais recentes, a Apple estará a pagar cerca de 250 dólares por cada ecrã interno encomendado. Este valor que representa aproximadamente um oitavo do preço de retalho estimado do dobrável.

Fatura astronómica no ecão do iPhone Duo

Este montante de 250 dólares por componente refere-se apenas ao painel dobrável interior, sem despesas de montagem, testes de qualidade ou o ecrã exterior do smartphone. Se comparado com os modelos topo de gama convencionais, como o iPhone 18 Pro Max, onde os ecrãs rondam os 70 dólares por unidade, o salto orçamental no novo equipamento é considerável e evidencia o desafio de engenharia associado.

Com uma previsão de distribuição a apontar para cerca de 5 milhões de unidades do iPhone Duo expedidas antes do encerramento do ano, a Samsung Display poderá arrecadar até 1,25 mil milhões de dólares apenas com este negócio. Este volume de receitas ilustra a forma como a Samsung consegue capitalizar de imediato a aposta da concorrência. Isto mesmo num segmento onde compete diretamente.

Dependência da Apple na Samsung no mercado

A decisão de Cupertino de aceitar estes valores elevados resultou da escassez de alternativas viáveis com capacidade de produção em escala suficiente. Parceiros habituais como a LG Display ainda não desenvolveram soluções dobráveis com a maturidade exigida pela Apple, enquanto opções de outros fabricantes asiáticos continuam a não cumprir os parâmetros de controlo e fiabilidade habituais.

Esta realidade consolida a divisão de componentes da Samsung como um pilar essencial para toda a economia dos smartphones modernos. Independentemente do número de vendas que o iPhone Duo possa retirar aos modelos dobráveis da linha Galaxy, a empresa sul-coreana assegura que uma fatia significativa de cada unidade comercializada pela rival entra diretamente no seu próprio balanço financeiro.

O acordo estabelecido entre os dois gigantes vai prolongar-se pelos próximos anos e abrangerá futuras iterações deste dispositivo. A convergência entre rivalidade comercial nas lojas e cooperação obrigatória na engenharia demonstra que, no segmento dos ecrãs dobráveis de última geração, a liderança tecnológica continua a ser o maior trunfo negocial e que a Samsung está a anos luz de tod aa concorrência..