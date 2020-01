Por muito que tentemos, acabamos sempre por usar o smartphone mais tempo do que devíamos. Para além dos contactos que recebemos, temos também a normal curiosidade de consultar as nossas mensagens e as redes sociais.

Isso leva a que acabemos por perder o controlo deste tempo, sem que tenhamos a noção do que já estivemos ligados. A Google quer agora ajudar os utilizadores e lançou 2 novas apps, dedicadas a saber se usamos muitas vezes o smartphone.

A mais recente versão do Android tem ferramentas dedicadas à gestão do tempo que é passado ao telefone. Com o Digital Wellbeing é possível ter este controlo e até ter apoio para o controlar de forma automática. Ainda assim, lançou 2 apps para ajudar ainda mais.

Activity Bubbles

A primeira proposta da Google é o Activity Bubbles. Este é um wallpaper que vai registando de forma única os períodos que são passados com o ecrã ligado. Para isso basta ligar e desligar o smartphone, onde depois surge uma bola saltitante.

Claro que o tamanho dessa bola representa o tempo em que o ecrã esteve ligado e mostra também o número de vezes que este foi ativado. Só resta ao utilizador ter a noção por esta acumulação. Para o ativar, só precisam de mudar a imagem de fundo.

Screen Stopwatch

Na segunda proposta desta da Google temos algo mais normal e mais simples de usar e entender. Falamos do Screen Stopwatch, que é um cronometro que está também no wallpaper. Sempre que o ecrã está ligado, este contador de tempo vai acumulando.

Com o passar do dia, e o acumular das horas, o utilizador consegue saber de imediato o tempo em que o seu ecrã esteve ligado. Sabe também automaticamente a duração da utilização do smartphone. O ativar é idêntico ao anterior.

Estas são duas experiências que a Google lançou, para dar ao utilizador ainda mais controlo. Saberá facilmente quanto tempo esteve ao telefone e o usou de forma constante. São interessantes e mostram uma interface completamente diferente do que é normal. Testem e vejam a forma simples como se integram no Android.