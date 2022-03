O eterno problema da segurança do Android tem-se complicado nos últimos meses na Play Store. As apps maliciosas acumulam-se nesta loja de e deixam os utilizadores vulneráveis e comprometidos, bom como todos os seus dados nos smartphones.

Há mais uma ameaça ativa e que vai fazer estragos. Chama-se SharkBot e foca-se em roubar dados bancários dos utilizadores do Android. Este trojan tem capacidades únicas, que o tornam ainda mais perigoso e capaz de ameaçar de segurança a atacar os smartphones Android.

O SharkBot não é uma ameaça nova, tendo sido descoberto pela primeira vez em outubro de 2021. Na altura foi possível perceber que é uma ameaça nova e que não tem qualquer relação com outros tipos de malware que eram já conhecidos e com comportamentos semelhantes.

A capacidade única desta ameaça de segurança do Android torna-o assim único e com a agravante de ter sido novamente encontrado ativo. Está presente na Play Store mesmo depois de ter sido descoberto, em apps que se associam a proteção e segurança.

Do que foi possível avaliar, este trojan tem a capacidade de funcionar de forma autónoma. Uma vez que está focado nas apps da banca, consegue transferir dinheiro das contas das vítimas para as dos seus atacantes sem qualquer intervenção humana.

Esta capacidade parece não estar presente de início no SharkBot, mas ser descarregada posteriormente. Assim que são detetadas apps bancárias no Android, são descarregados os comandos que vão ser sobrepostos a estas apps.

Estas app têm uma utilização já considerada elevada, com várias dezenas de milhares de downloads. A presença de comentários positivos, falsos e provavelmente colocados para dar impacto positivo, devem ter levado a que fosse adotado por muitos utilizadores do Android.

Estranhamente, e mesmo após terem sido reveladas, as apps estão ainda presentes na Play Store do Android. A Google deverá tomar medidas contra este trojan nos próximos dias, para as remover. Desta forma o SharkBot deverá desaparecer, pelo menos até surgir com uma nova proposta.