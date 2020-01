Se tem alguma destas 17 apps no seu smartphone Android, desinstale já!

Apesar de os controlos de segurança da Google estarem cada vez mais completos, há desenvolvedores que conseguem colocar apps com código malicioso na Play Store do Android.

É o caso de 17 apps recentemente descobertas que estão a comprometer a segurança e utilização dos smartphones em que estão presentes. Caso tenha alguma delas no seu equipamento, desinstale já!

Os casos de falhas de segurança no Android ainda existem, mas a Google tem feito um bom trabalho em reduzir este número de modo a garantir mais estabilidade na sua plataforma. Não obstante, é importante ter a última atualização de segurança disponível no seu smartphone.

Mesmo com todos os esforços da Google, foi descoberto um conjunto de aplicações que estavam a contaminar os smartphones Android das vítimas. Estas apps estavam presentes na Play Store, com centenas de milhares de downloads.

Depois de contornarem os sistemas da Google, infetaram os smartphones das vítimas, afetando a sua segurança e a utilização normal do smartphone… Incluindo a autonomia da bateria!

Adware presente em apps maliciosas na Play Store do Android

As aplicações em questão foram descobertas pela empresa de segurança Bitdefender. Estavam disponíveis como propostas aliciantes e gratuitas, de modo a cativar o maior número de utilizadores possível.

Uma vez instaladas no smartphone, estas aplicações íam esconder a sua presença, para dificultar a desinstalação. Presentes em mais de 550.000 equipamentos com Android, passaram a apresentar publicidade incomodativa – adware – e que aparece constantemente… Mesmo quando a app não está a ser usada!

A lista pode ser consultada abaixo, contendo propostas que vão de jogos a aplicações para ler códigos QR.

Car Racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

File Manager Pro — Manager SD Card/Explorer

VMOWO City: Speed Racing 3D

Barcode Scanner

Screen Stream Mirroring

QR Code — Scan & Read a Barcode

Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s

QR & Barcode Scan Reader

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Transfer Data Smart

Explorer File Manager

Today Weather Radar

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Clock LED

A lista de apps foi imediatamente reportada à Google e atualmente já não está presente na loja de aplicações do Android.

No entanto, centenas de milhares de utilizadores ficaram assim vulneráveis. Caso tenha acontecido consigo, faça questão de as remover do seu smartphone. Em último caso, terá de fazer uma reposição de modo a solucionar o problema.

