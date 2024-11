Plex está a mudar a sua app móvel do Android e iOS e já as pode testar

A Plex, a plataforma de streaming de filmes e programas de TV com anúncios, anunciou testes na sua nova aplicação móvel. Esta traz uma interface de utilizador renovada e mais novidades. O teste da app está atualmente disponível para utilizadores Plex Android e iOS nos países suportados.

Esta nova aplicação quer simplificar a descoberta de conteúdos e aumentar a visibilidade. A navegação foi renovada, permitindo aos utilizadores mergulhar rapidamente em diferentes partes do Plex. As principais características são trazidas para a frente, fora do menu principal, proporcionando aos utilizadores a facilidade de utilização com uma mão.

As bibliotecas de media foram centralizadas e existe agora um separador dedicado “Bibliotecas” disponível no Plex mobile. A “Watchlist” ganha também o seu separador na navegação superior para facilitar o acesso. O perfil também sofre reorganizações de opções, e agora, os utilizadores podem ajustar o seu perfil, ver o histórico e os amigos, bem como gerir o serviço de streaming, tudo num só lugar.

A Plex também traz obras de arte grandes e ousadas em toda a app para aumentar o apelo visual. As alterações são vistas com destaque no filme e mostram páginas de detalhes, elenco e páginas de perfil do utilizador. A melhor parte é que a interface agora criada não se limitará à aplicação móvel Plex no Android e iOS.

Dando mais informações sobre a app recém-atualizada, a Plex revelou muito mais. A decisão de reescrever as aplicações de base e unificar a base de código cria uma experiência simplificada e consistente em todas as plataformas.

Com esta nova abordagem unificada, a equipa pode colaborar perfeitamente entre plataformas, garantindo que cada nova funcionalidade, atualização e melhoria está disponível na maioria das plataformas desde o primeiro dia, assim que a migração estiver concluída.

Isto significa que o design atualizado estará disponível em todas as plataformas suportadas pelo Plex. A Plex queria que os lançamentos iniciais perdessem algumas características, como o suporte offline e de elenco. Por enquanto, a nova aplicação Plex está disponível para testes beta antes do seu lançamento oficial no início de 2025.