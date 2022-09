Play Store: avaliações de apps passam a considerar o seu dispositivo

Avaliar aplicações nas lojas é essencial para ajudar outros utilizadores no momento de instalar, mas também para ajudar os programadores a corrigirem problemas ou a implementarem melhorias. No entanto, no Android, a fragmentação é de tal forma grande que a experiência de utilização num smartphone poderá ser completamente diferente daquela que se tem com um tablet ou um computador portátil.

Uma funcionalidade anunciada há um ano está a agora a chegar e permitirá deixar as avaliações com base no dispositivo utilizado.

A Google começou a lançar um recurso que pode facilitar muito a avaliação e interpretação do desempenho de apps na Play Store. A loja passará a mostrar apenas as avaliações com base no tipo de dispositivo que está a ser utilizado, seja um smartphone, tablet ou dobrável, Chromebook, Android Auto ou até um wearable.

Esta funcionalidade tinha sido anunciada em agosto de 2021 sendo previsto o seu lançamento para o "início de 2022". Chega agora a mais de meio do ano, numa altura em que a Google poderá estar a preparar o lançamento do seu primeiro dobrável e de uma linha de tablets.

Na secção de comentários da Play Store, existe agora um aviso que informa que as classificações foram "verificadas" e que está a receber o feedback de pessoas que usam o mesmo tipo de dispositivo.

Assim, os utilizadores, dependendo do tipo de dispositivo, podem ver avaliações diferentes tanto em termos de pontuação, como em termos de comentários.

Com tantos dispositivos diferentes onde as apps da Play Store estão disponíveis, ter uma avaliação mais filtrada poderá ajudar muito todos aqueles que estão a ponderar fazer uma nova instalação. Além disso, este feedback será essencial para programadores, no momento de corrigir problemas e fazer melhorias direcionadas a cada tipo de dispositivo.

No entanto, a app está a juntar críticas de smartphones dobráveis com tablets, o que poderá não fazer muito sentido quando falamos de um Z Flip, mas esse está uma limitação a ser melhorada.