Encontrar pontos no Google Maps é algo que é simples de fazer e que tem muitas formas de ser conseguido. A pesquisa funciona de forma perfeita, mas há outras formas de descobrir os locais que pretendemos achar.

Algo extremamente útil e que nem todos sabem como usar são as coordenadas geográficas. Esta é uma funcionalidade simples e que facilita a utilização do Google Maps. Saiba então como usar esta funcionalidade e explorar ainda mais este serviço.

O Google Maps está cada vez mais universal e dá aos utilizadores as ferramentas necessárias para explorar ao máximo o que este serviço oferece. Claro que há muitas ferramentas e funcionalidades escondidas e que nem sempre são conhecidas.

Como pesquisar coordenadas geográficas

As coordenadas geográficas caem nesta categoria das ferramentas pouco conhecidas. Estas representam uma posição no mapa e tem uma forma particular de ser representada. Para a usar, basta escrever no campo de pesquisa o valor da latitude e da longitude (38.7071, -9.1354), separado por vírgula ou por um simples espaço.

Tal como outra pesquisa qualquer, será mostrado um ponto no mapa, que representa as coordenadas geográficas que foram pesquisas. Na zona inferior, e novamente com o valor que foi colocado na pesquisa, será mostrada informação adicional sobre o local.

Aceder a esta informação no Google Maps

Da mesma forma, é possível encontrar no Google Maps as coordenadas geográficas de um determinado ponto. Para encontrar essa informação basta escolher o ponto que pretendem e carregar simplesmente até surgirem as coordenadas geográficas.

Para usar ou copiar a informação encontrada, A Google coloca no campo da pesquisa os valores das coordenadas geográficas. Estas seguem a mesma formatação e bastará clicar e selecionar para depois usar fora da app de mapas da Google.

É desta forma simples que podem usar as coordenadas geográficas no Google Maps. Basta escrever os valores de latitude e longitude e pesquisa. Uma alternativa que existe são os Plus Codes, um formato igualmente simples de usar e que a proposta da Google suporta.