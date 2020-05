OnePlus Game Space já está disponível na Play Store

Os utilizadores de smartphones OnePlus certamente que já conhecem o Game Space. Trata-se de uma aplicação dedicada ao universo dos jogos que reúne em si todos os jogos instalados no smartphone, oferece relatórios de tempo de jogo e ainda permite ajustar alguns parâmetros para ter uma melhor experiência de jogo.

Agora esta app chega à PlayStore.

Dedicada aos smartphones OnePlus, a app Game Space chega agora à loja de aplicações da Google. Não significa isto que esteja disponível para todos os smartphones. Significa sim que os utilizadores de modelos OnePlus passam a ter à sua disposição com mais frequência as atualizações da aplicação, sem necessitarem de esperar por atualizações do sistema.

OnePlus Game Space agora na Play Store

A OnePlus Game Space é uma app do sistema OxygenOS que já vem pré-instalada nos smartphones, algo que, aliás é transversal à maioria das marcas de smartphones que têm as suas próprias interfaces de utilizador.

Esta app reúne em si todos os jogos instalados no OnePlus e, para os jogadores a sério, oferece otimizações importantes. Por exemplo, permite ajustar a receção de notificações e ativar o Fnatic mode que desativa toda e qualquer opção que possa perturbar o jogo.

Novidades de peso

Além das funcionalidades acima mencionadas, a app chega com uma atualização que traz como novidade os jogos instantâneos e as estatísticas de jogo.

A opção Jogos Instantâneos fará com que os utilizadores possam jogar vários títulos sem necessidade de instalar o jogo no smartphone através da Play Store.

Com as estatísticas de jogo poderá ter acesso a todas as informações relativas ao que anda a jogar, nomeadamente, ao tempo despendido em cada jogo, à bateria consumida e os jogos mais jogados.

O Game Space veio assim juntar-se a outras aplicações do sistema da OnePlus. Portanto, passa a receber atualizações de forma mais rápida e automatizada, sem necessidade de esperar por atualizações via OTA.