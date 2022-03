Apesar de ter todos os seus esforços focados no HarmonyOS, a Huawei não abandonou o Android e a sua mais recente camada de personalização, a EMUI 12. Esta continua a evoluir e a trazer novidades, agora cada vez mais presente nos smartphones da marca.

Com planos já bem definidos e até com a EMUI 12 a ser distribuída, é hora de conhecer o estado e os próximo passos da Huawei. A marca revelou tudo agora e mostrou como está a correr o processo de disponibilização desta versão.

Já se conhece o que a Huawei preparou para a EMUI 12 e que vem melhorar o Android que está nestes smartphones. A Huawei preparou uma versão repleta de novidades e de melhorias, que elevam ainda mais o que está disponível.

Com esta versão, a Huawei voltou a apostar em atualizar um lote elevado de smartphones, mostrando que continua a apostar nesta área, apesar de ter um foco muito grande noutros produtos. A prova disso está vermos uma atualização no Mate 20 Pro.

O que o fórum da marca tem disponível é a lista das atualizações que estão já realizadas e os planos para os próximos meses. Com o mês de fevereiro terminado, chegou também a atualização para os Mate Xs, Mate 30 Pro, Mate 40 Pro e toda a linha P40.

O passo seguinte começa já em abril deste ano, com o retomar nas das atualizações da EMUI 12. A Huawei vai nesse mês focar-se no resto dos seus smartphones, tendo como objetivo atingir a meta dos 16 smartphones com a nova versão instalada .

Naturalmente que esta não será uma distribuição imediata a todos, sendo esperado que seja lançada em lotes, como aconteceu com os restantes modelos. Bastará procurar a nova versão nas definições, na zona Sistema e atualizações, seguida de Atualização de software.

Esta é uma excelente novidade para quem tem um smartphone da Huawei. A marca quer manter os seus equipamentos atualizados e por isso tem na EMUI 12 uma aposta grande. A garantia de novas versões mostra que mantém tido em paralelo com o HarmonyOS, a sua grande aposta.