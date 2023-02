Tal como muitas outras marcas, também a Google reuniu algumas novidades do Android e do Wear OS para mostrar no MWC2023. A gigante das pesquisas está sempre presente neste evento e revela sempre algumas alterações. Vamos conhecer as de 2023.

A Google tem procurado melhorar o Android a um ritmo elevado. Já não aguarda apenas pelas novas versões e periodicamente revela novidades e alterações para tornar o seu sistema ainda melhor. Agora tem um conjunto de novidades que resolveu partilhar com todos.

Como primeira mudança, o Android recebe ainda mais produtividade ao integrar os seus sistemas entre si. Falamos do Android e do Wear OS, que estão a receber a apresentação da informação d forma mais intuitiva e simples de ler. Falamos de widgets e novas faces de relógio com tudo à mão do utilizador.

Por outro lado, também a criação destas notas e informações ficará facilitada, com novos atalhos. Estes vão abrir ao utilizador o processo e tornar assim mais simples a sua utilização, muitas vezes em contextos em que o utilizador tem as mãos ocupadas.

No campo das interfaces e das animações, a Google também tem novidades no Android e no Wear OS. Há, antes de mais, novos emojis que tornam mais expressivas as conversas e a interação. Soma-se aqui as novas animações em várias áreas do sistema, que o tornam mais apelativo de usar.

Também o Fast Pair vai ser alargado e simplificar o emparelhamento de dispositivos. Esta é uma funcionalidade única e que simplifica muitos processos no sistema da Google. Aqui temos também a redução de ruído no Meet. Há também que contar com a possibilidade de tornar a interface do Android maior e assim mais simples de ler para muitos.

Todas estas novidades da Google para o Wear OS e para o Android fazem parte de uma campanha da marca muito ativa no MWC2023. Revela assim que o Android está ainda muito ativo e constantemente a receber novidades e melhorias.