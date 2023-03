A utilização de um pin é uma das formas mais seguras de garantir a proteção no Android. Este código numérico garante uma barreira de proteção contra atacantes, mas está a ser ultrapassado com alguns truques. A Google encontrou agora uma forma de proteger o pin do smartphone dos olhares alheios.

Uma das mais recentes formas dos ladrões roubarem smartphones envolve uma nova forma de agir. Em vez de simplesmente retirarem o smartphone da posse do utilizador, passaram a observar a sua utilização para assim obterem o pin e terem um acesso livre ao equipamento.

Com a mais recente versão beta do Android 13 QPR3, que a Google apresentou ontem, passou a existir mais um mecanismo de proteção. Este surge de forma discreta e consegue proteger o pin do smartphone dos olhares alheios, sem qualquer problema para o utilizador.

Screen lock settings got a new 'Enhanced PIN Privacy' switch.#Android_13_QPR3

This switch will disable the shape and color change animation when you press the digits when entering the PIN on the lock screen pic.twitter.com/0JcNU62uy8 — Ali Salem (@AlieeeSalem) March 29, 2023

A nova opção está presente na zona de bloqueio de ecrã e chama-se "Enhanced PIN privacy", fazendo algo simples, mas, ao mesmo tempo, muito engenhoso. Remove todas as animações apresentadas ao escrever o pin, o que impede que este seja visto pelos atacantes.

O utilizador irá apenas percorrer o dedo no ecrã e carregar onde pretende, podendo até fazer um desenho complexo, com a certeza de que não é visto onde carrega. Todo o resto do processo acontece naturalmente, sendo o smartphone Android desbloqueado para ser usado.

Por agora esta novidade está apenas limitada aos Pixel da Google, mas certamente que outros fabricantes vão no futuro adotar esta novidade. Deverá demorar ainda algum tempo dado que os OEMs apenas incorporam as novidades que a Google lança nas versões major (Android 14) e esta é apenas uma de manutenção (Android 13 QPR3).

Ainda assim, está encontrada uma forma simples de proteger o pin do smartphone dos olhares alheios no universo Android. O utilizador decide se quer ou não usar esta funcionalidade e assim garantir e aumentar a sua segurança, mantendo os ladrões na ignorância quando ao seu código.