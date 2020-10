Good On You – Será que a roupa que veste vem de uma marca sustentável e ética?

A moda e a compra exacerbada de roupa e de acessórios é hoje um problema para o planeta. A sustentabilidade das confeções e a utilização de trabalho infantil e mal pago são a resposta às “necessidades” de consumo um pouco por todo o mundo.

Se está empenhado em mudar um pouco os seus hábitos de consumo, investindo o seu dinheiro em roupa de marcas que se preocupam com o meio ambiente e com as pessoas que a produzem, instale esta app: Good On You.

A sustentabilidade ambiental é uma das lutas que deve ser de todos nós. Existem pequenas mudanças de hábitos que podem fazer a diferença. A produção de roupa é uma das mais poluentes indústrias e, além disso, uma das que mais abusa dos trabalhadores e dos próprios animais para a matéria-prima.

É com base nestes três princípios que pode começar por alterar alguns hábitos na sua vida e optar por marcas que tenham uma produção mais consciente, para que as suas escolhas acabem também elas por ser mais conscientes.

Good On You, a app que o vai ajudar a tomar decisões certas no momento de comprar uma nova roupa

Comprar e deitar fora é hoje o que a indústria da moda nos tenta impingir. Os preços bastante reduzidos fazem-nos optar por peças com pouca qualidade e durabilidade, mas com um guarda-roupa bastante diversificado…

A app Good On You surge com o objetivo de ajudar os consumidores a conhecer as práticas de produção de muitas marcas com base então no respeito pelo meio-ambiente, pelos animais e ainda nas condições dignas de trabalho.

Na aplicação poderá encontrar inúmeros artigos que falam sobre consumo sustentável e sobre o ser-se consciente e conhecedor daquilo que se vai comprar.

Além disso, têm como principal funcionalidade apresentar a classificação de determinada marca com base nas variáveis já descritas. Assim, para qualquer grande marca no mundo da moda, de qualquer gama de preços, poderá encontrar uma avaliação que varia entre great (ótimo), good (bom), It’s a Strat (empresas que estão a fazer melhorias), Not Good Enough (Não é bom o suficiente) e We Avoid (nós evitamos).

Para cada uma das marcas há ainda uma justificação da nota atribuída e os pontos de cada um dos critérios que contribuem para a avaliação.

O Good On You é um serviço que está disponível para Android e iOS, mas também pode ser consultado via website, de forma gratuita.

A mudança de hábitos pode ser simples basta que não se limite a seguir as tendências que a indústria quer impingir ao mundo.