Gemini está a chegar ao Android Auto e não será a única novidade que a Google tem

A cada nova versão, ainda que muitas vezes de forma indireta, surgem novidades no Android Auto. A Google trabalha ativamente neste seu sistema e isso é visível. Na mais recente versão de testes temos agora o Gemini como novidade, mas não se fica apenas por esta IA da Google.

Gemini e IA está a chegar ao Android Auto

O assistente de IA da Google, o Gemini, começa a ocupar o centro do ecossistema da Google e parece que chegará ao Android Auto mais cedo ou mais tarde. Segundo um relatório recente, a empresa parece estar a testar o Gemini na plataforma dedicada aos automóveis. Caso se confirme, isto representará um avanço para os assistentes digitais automóveis.

Embora a Google não tenha confirmado oficialmente a integração do Gemini no Android Auto, surgiram algumas pistas interessantes. A análise da APK beta do Android Auto v13.5 revelou o código relacionado com o Gemini, com uma forma de ativar manualmente esta sua interface.

Quando ativada, a UI do Gemini substitui o ícone normal do microfone do Assistente por um símbolo de cor gradiente que corresponde à marca do Gemini. Existe um aviso na zona inferior do ecrã com “pergunte ao Gemini”, que é uma dica da sua funcionalidade. Ainda não foi possível fazer o Gemini responder, mas o facto de esta IU existir sugere que o lançamento está em curso.

Esta não será a única novidade da Google

Agora, a interface do Gemini está visível na versão beta do Android Auto, mas ainda não está totalmente funcional. Com base nos planos habituais da Google, o lançamento oficial do Gemini no Android Auto acontecerá em meados de 2025. Provavelmente coincidiria com o seu lançamento em plataformas como o Google TV.

Para além desta novidade, a Google tem mais algumas mudanças a caminho do Android Auto. Do que foi descoberto, temos uma mudança simples, mas que revela o futuro. Falamos da chegada deste sistema a outros tipos de veículo, com a mudança da palavra automóvel para veículo. Isso, como já se viu, traz novidades para breve.

Por enquanto, a descoberta do Gemini no Android Auto traz uma ideia do que se seguirá. É também um lembrete do crescente foco da Google em tornar a IA uma parte essencial dos seus produtos. Além disso, temos adaptações deste sistema da Google para mais espaços e com uma imagem ainda melhor.