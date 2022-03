Farto de dar permissões no Android? Nem imagina o que o espera no Android 13

A Google está a desenvolver o novo Android 13 e lançou há poucas horas a Developer Preview 2 que revela inúmeras novidades. Do controlo multimédia à gestão de permissões são muitas as mudanças e ajustes que deverão chegar em setembro aos utilizadores.

Para quem aceita todas as permissões sem ler, o Android vai ser ainda mais intrusivo. Na verdade, as mudanças são de grande importância e dão ao utilizador um controlo ainda maior de tudo aquilo a que as apps têm acesso.

A segunda preview para programadores do Android 13 foi lançada ontem e conta com grandes novidades ao nível da segurança e privacidade. Os utilizadores querem um sistema operativo e aplicações em que possam confiar as suas informações mais pessoais e confidenciais e, segundo a Google, este é um princípio fundamental no desenvolvimento do Android.

Assim o Android 13 chegará com novas permissões e com um controlo único, mesmo das apps que estão a trabalhar em segundo plano.

Em primeiro lugar, passa a existir um toggle que permite controlar todas as permissões confidenciais de forma unificada. Falamos sobre permissões de câmara, microfone e localização. Assim, se não quisermos que as apps possam usar essas permissões, mesmo que tenham sido concedidas nalgum momento, basta clicar no novo atalho 'Segurança', de onde passa a ser possível revogar as permissões de todo o sistema, com grande facilidade.

Notificações e permissões no Android 13

As notificações serão também algo de uma alteração nas permissões. Até agora, as apps podiam enviar notificações por padrão assim que eram instaladas. No entanto, a partir desta versão, terá que ser o utilizador a dar permissão para que tal aconteça. Logo que a app é instalada passa a surgir um pop-up com as devidas permissões.

Mas há mais. O Android 13 vai passar a permitir controlar as apps em segundo plano de uma forma muito mais eficaz. Até ao momento, para gerir as apps que podem funcionar em segundo plano, o utilizador tem que ir às definições do smartphone e à lista de apps, gerir esse processo. Com a nova versão, na barra de estado serão mostradas as apps que estão a funcionar em segundo plano, podendo facilmente fechá-las com um só toque.

O Android 13 também vem com um novo conjunto de permissões. O sistema passa a ter permissão para "Música e outros ficheiros de áudio", permissão "Fotos e vídeos", "Dispositivos próximos" e ainda para e "Arquivos e documentos". No caso em que uma app esteja a consumir demasiada bateria, também haverá uma notificação que permitirá fechá-la rapidamente.

A nova versão será ainda mais restritiva com a permissão que permite que as apps leiam o estado do telefone, restinguindo a quantidade de dados enviados.