Agora que o Android 12 foi lançado, as marcas e os fabricantes podem finalmente começar a desenvolver as suas versões finais das suas personalizações. Esta nova versão promete muito e quer trazer para os smartphones mais segurança e uma nova imagem.

A OnePlus tem já a sua versão a ser desenvolvida e anunciou os testes públicos e agora tem boas novidades para os seus utilizadores. Há já uma lista oficial dos smartphones que vão receber o Android 12 nos próximos meses.

Se as atualizações do Android eram um problema grande há alguns anos, hoje em dia este cenário está muito melhor. As marcas procuram já garantir mais anos de novas versões e a presença de correções de segurança nos seus smartphones.

A OnePlus está também empenhada e lançou há algumas horas o programa de testes do OxygenOS 12, focado para já no OnePlus 9 e no 9 Pro. Estes testes devem demorar algumas semanas até atingirem uma maturidade grande e esta versão possa ser massificada.

Agora que os testes estão lançados, surge também a eterna questão sobre que smartphones vão ter acesso a esta atualização. A marca fez questão de revelar mais informações e apresentou a lista completa dos seus smartphones.

9

9 Pro

9R

8

8 Pro

8T

7

7 Pro

7T

7T Pro

Assim, e como se pode ver, a marca vai garantir esta atualização do Android 12 para todos os seus modelos desde a linha 7. Claro que todos os modelos lançados depois têm também acesso a esta nova versão do Android e a tudo o que esta traz.

Curiosamente, ainda que esperado e até já revelado, a OnePlus não se vai ficar pelos modelos todo de gama da marca. Tem também o Android 12 a ser preparado para as suas gamas média e que foram conhecidas nos últimos meses.

Nord 2

Nord

Nord CE

Como deverá ser esperado, a marca não revelou datas para a chegada do Android 12 e nem de que forma será feito. A verdade é que já confirmou para estes modelos e muito em breve vão começar a ser vistas as novidades que o OxygenOS 12 vai trazer