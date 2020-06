A Google recheou o seu sistema operativo com opções e apps suas, integradas de forma única no Android e nos seus muitos serviços. Estes unem-se e são essenciais para quem está preso a este ecossistema.

O teclado da Google é um bom exemplo e esta app está no Android com uma presença única. Usado por muitos sem sequer saberem, esconde algumas opções interessantes e que podem ser usadas para melhorar ainda mais. Hoje revelamos 3 dessas opções menos conhecidas.

Apesar de ser uma das propostas mais usadas no campo dos teclados no Android, a proposta da Google muitas vezes não é explorada. Esta limita-se a ser usada na forma mais básica, para introduzir texto. Há, no entanto, algumas opções que podem e devem ser exploradas.

Como aceder a estas opções menos conhecidas do teclado

Estas funções adicionais não estão imediatamente visíveis no teclado da Google, devendo ser acedidas de forma direta. Estas estão presentes numa área de menu, que está bem visível. Basta que carreguem nos 3 pontos presentes acima do teclado.

Aqui dentro têm acesso a uma área onde várias opções estão disponíveis. As que procuram estão mais à esquerda e chamam-se Edição de texto, Tradutor e Flutuante. Os nomes são quase reveladores das funções que dão acesso.

Selecionar texto de forma precisa e cuidada

Mesmo sendo possível selecionar texto com o toque de um dedo, existem situações que requerem mais detalhe e controlo. É dentro da opção Edição de texto que o podem fazer. Aqui têm presente um controlo quer permite deslocar o cursor em qualquer direção.

Com a opção Selecionar iniciam a escolha do texto e mais uma vez deve usar o cursor. Podem ainda movimentar para o início ou fim da frase, ou texto. Há ainda acesso às opções de cortar, copiar ou colar.

Traduzir no Android? Só precisa escrever

A Google também sempre dedicou muito dos seus esforços às ferramentas de tradução. Assim, é normal que até o teclado do Android tenha esta capacidade de forma nativa. Com a opção Tradutor só precisam escrever o que querem dizer.

Esse texto será prontamente traduzido e colocado na caixa de texto que estiver selecionada. Podem facilmente alterar os idiomas, tanto de origem como de destino. Este é um processo simples e rápido.

Google deixa mover a sua proposta para qualquer lugar

A última opção ajuda os utilizadores a usar o teclado da Google para o Android em qualquer lado. Ao usar Flutuante este passa a não estar preso a qualquer posição do ecrã do smartphone. Com um simples toque pode ser movido para qualquer ponto.

Assim, e sem qualquer esforço, fica mais simples ler o texto escrito ou outro que esteja presente. No final, só precisam de carregar novamente na opção Flutuante para que este volte à sua posição original.

Estas são 3 simples opções que podem ser usadas no teclado da Google. O Android fica assim mais simples de ser usado e com uma proposta que se adapta ao utilizador e ao que este quer escrever e usar.