A modularidade do Android permite que este sistema seja personalizado de forma única. Esta é uma vantagem que tem face a outros sistemas, que só agora começam a dar aos utilizadores a possibilidade de definir quais as suas apps favoritas.

No limite, e no Android, é possível aos utilizadores escolherem cada uma das apps que querem usar, tendo uma liberdade única e muito importante. Este é um processo simples e que qualquer utilizador pode fazer no seu smartphone.

Use as apps que quiser no Android

Com uma lista muito completa e variada de apps, os utilizadores podem facilmente escolher as suas preferidas. Estas só precisam de ser instaladas para ficar de imediato disponíveis, para serem testadas no Android e depois usadas de forma intensiva.

Claro que não precisam de estar a escolher esta app cada vez que a quiserem usar num tipo de ficheiros ou para abrir um link recebido num email. O Android pode assumir que essa é a app padrão no futuro e assim usar sempre a mesma, que o utilizador definiu e escolheu.

É simples mudar as predefinidas

Para mudarem a app pré-definida no Android para uma ação ou um tipo de ficheiros só precisam de tomar alguns simples passos neste sistema. Devem começar por abrir as Definições e de seguida procurar na lista de opções por Aplicações e depois por Aplicações predefinidas.

Depois devem escolher a opção Aplicações predefinidas, para ter acesso à lista pretendida. De imediato podem escolher qual a app que querem mudar para outra já instalada, focando-se num tipo de ação que queiram alterar de forma permanente.

Utilizadores escolhem as que querem usar

Basta escolher uma dessas aplicações que estão presentes nessa área e o processo de alteração tem início. O Android irá mostrar as apps instaladas e que podem substituir a que está selecionada para ser usa de forma nativa.

Naturalmente que mais tarde este processo pode ser repetido e alterado para outra app se assim o pretenderem. Assim, o Android está sempre ao gosto do utilizador e com as apps certas e que este quer usar de forma permanente. Esta é a vantagem de poder mudar as apps predefinidas de forma simples.