Ao longo dos últimos anos o dark mode tem ganho cada vez mais adeptos, não apenas nos smartphones mas em todos os sistemas operativos. As melhorias que este modo traz são bem conhecidas, mas tem ainda uma lacuna simples e que poderia ser criada.

Falamos da possibilidade de ativar automaticamente o dark mode, que a maioria dos sistemas não oferece. A Xiaomi na sua MIUI resolveu resolver esta lacuna e tem uma solução para os utilizadores. É simples de aplicar e funciona como pretendido.

Para além de ter um efeito positivo no cansaço que a utilização de um ecrã provoca, o dark mode tem ainda uma função importante na poupança de bateria. Muitos optam por esta opção sempre ativa, algo que nem todos abraçam.

Estes últimos utilizadores, fruto da sua escolha, têm de ativar e desativar o dark mode manualmente, algo que seria simples de automatizar nos smartphones de hoje em dia. A Xiaomi tem a solução e é simples de aplicar na sua interface Android, bastando ativar e escolher como e quando o fazer.

Comecem então por abrir as Definições do smartphone da Xiaomi. Aqui dentro, a meio da lista de opções presentes pela MIUI, vão encontrar a que devem abrir. Falamos da entrada com o nome Ecrã, onde as opções procuradas podem ser acedidas.

De seguida, e de imediato no topo, encontram a nova opção procurada. Mostra como o dark mode vai funcionar e permite perceber de imediato as vantagens para o utilizador. Assim, devem escolher a opção Programar modo escuro.

Este deverá estar desativado, devendo por isso ser ligado. Resta depois escolher a forma como querem que este seja trazido para a interface do smartphone da Xiaomi.

Existe o modo Nascer ao pôr do sol, que tornará tudo automático e adaptado ao período do ano. Podem ainda escolher o modo Personalizado, onde escolhem as horas de início e fim do dark mode.

Com a definição ativa na MIUI, resta apenas esperar pelo momento escolhido. O smartphone Xiaomi vai mudar a sua interface e dar ao utilizador uma imagem adaptada a ambientes com menos luz e cansa menos a visão do utilizador.

Esta pode ser a solução para todos os que pretendem ter o dark mode ativo de forma automática e sem qualquer intervenção. À hora marca ou com o desaparecer do sol, este modo é ativado e utilizador tem a solução à sua vista.