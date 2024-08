Android: top de agosto dos melhores jogos grátis, segundo a Google

Como montra dedicada ao Android, a Play Store alberga as melhores apps para o sistema da Google. Com propostas muito extensas, os revisores da gigante das pesquisas lançam periodicamente as suas listas das melhores aplicações. A dedicada aos jogos no Android surgiu agora e mostra as melhores propostas grátis. Aproveite estes jogos para o seu smartphone.

Certamente, não faltam jogos e outras apps no universo Android. A Play Store está recheada de propostas que agradam a todos os utilizadores. Os editores da Play Store partilham agora as suas escolhas e os favoritos. O jogo em foco, o Beyond the Room, conquistou os editores devido aos gráficos impressionantes, jogabilidade intuitiva e pura diversão simplista.

Beyond the Room

Um prédio da cidade está abandonado há seis anos. Ninguém quer habitar devido ao seu passado sombrio. Há histórias de rituais, bruxaria e assassinatos. Será que são apenas histórias? Darien sente muita curiosidade para entrar e explorar o prédio, mas tem tido pesadelos sempre que se aproxima. Uma noite ele recebe sinais do quinto andar. As luzes acendem-se e apagam e silhuetas misteriosas aparecem na janela. Ele pressente que alguém precisa de ajuda e decide entrar para investigar. Será uma boa ideia entrar sozinho?

UnderDark: Defesa

🛡️ Defenda o Acampamento das Trevas! Evolua o seu nível, posicione torres estrategicamente e escolha buffs para fortalecer as suas defesas. Proteja o acampamento a todo o custo! 👋 Jogabilidade com Uma Mão: Desfrute de diversão estratégica em qualquer lugar com controles fáceis de aprender que requerem apenas uma mão. 🛠️ Personalize a Sua Estratégia defensiva: Bloqueie o caminho dos monstros com as suas poderosas torres. 🌎 Totalmente Localizado em Português Brasileiro: Experimente o jogo completamente adaptado para o português, garantindo uma imersão sem barreiras e uma experiência totalmente acessível aos falantes do idioma!

Waven

Forje o seu próprio destino! Escolha um personagem, equipe-se com os seus melhores feitiços e navegue de ilha em ilha na procura de glória e fortuna. Suba de nível e melhore a sua estratégia neste RPG online multiplataforma com uma direção artística única e cheia de cores. EMBARQUE NUMA AVENTURA ÉPICA Num mundo submerso onde apenas algumas ilhas sobreviveram à elevação das águas, é um aventureiro em busca de uma explicação para essa grande mudança. Há muito tempo, deuses e dragões reinavam neste mundo. Hoje, a magia continua, mas que fim levaram os seres míticos do passado?

Disney Speedstorm

Derrape para dentro do jogo de corrida e combate arcade com heróis e pistas de alta velocidade inspiradas nos mundos da Disney e Pixar. Com o seu carro, domine as habilidades exclusivas de cada personagem nas pistas arcade e festeje nesta emocionante experiência multiplayer de ação dos criadores da série Asphalt! Batalha e corrida com Disney e Pixar Disney Speedstorm apresenta um incrível elenco de personagens da Disney e Pixar. Fera, Mickey Mouse, Capitão Jack Sparrow, Bela, Buzz Lightyear, Stitch e muitos outros estão prontos para acelerar e derrapar nesta batalha arcade em forma de corrida. Melhore as estatísticas de cada piloto e karts e aproveite ao máximo as suas habilidades.

Kitty Keep

Faça uma jornada até àa praia para uma aventura offline de defesa de torre (DT)! Crie estratégias com heróis felinos fofos, expandindo o seu castelo para combater os invasores. Aumente o nível de heróis felinos únicos para virar a maré contra as criaturas marinhas inimigas usando o poder das garras, da água e areia! Experimente uma fusão perfeita de estratégia incremental e de defesa de torre, ganhando recompensas sem esforço através da batalha automática! Junte-se à legião de comandantes felinos em todo o mundo para uma mistura "felinífica" de diversão e táticas de defesa de torre!

Royal Card Clash

O Royal Card Clash é uma reimaginação total dos jogos de cartas clássicos, como o Solitaire, com apenas você e um conjunto de cartas de baralho. As cartas numéricas servem como as suas cartas de ataque contra as cartas reais. Seja o mais eficiente possível para derrotar os seus inimigos. Terá que pensar cuidadosamente e jogar as suas cartas corretamente para alcançar a vitória. Recursos: Regras simples de aprender que proporcionam uma tomada de decisão profunda

Paisagem sonora relaxante, mas cativante

Estatísticas

Zenless Zone Zero

Não entre nas Esferas Negras. É, eu sei. Elas são ricas em recursos de Éter, criaturas mutantes e vestígios de antigas civilizações, todos sendo tesouros de valor imenso. Mas lembre-se de que o seu ambiente é tumultuado, dominado por monstros e mutações, e, em última análise, representa um desastre que devora o mundo. Definitivamente não é um território para cidadãos comuns. Portanto, não entre nas Esferas Negras. Ou pelo menos não entre "sozinho". Caso queira mesmo encarar o perigo, o seu primeiro destino deve ser Nova Eridu. Esta cidade, habitada por indivíduos de todos os estratos sociais, abriga muitos que dependem das Esferas Negras: magnatas influentes, gangues que controlam os becos, conspiradores furtivos e autoridades implacáveis. Prepare-se nesta cidade, encontre aliados poderosos e, acima de tudo... Encontre um "Proxy". Somente eles podem guiar as pessoas para fora das labirínticas Esferas Negras. Boa sorte.

Metal Slug: Awakening

Viva a batalha final com Metal Slug: Awakening. Com a jogabilidade icónica da série e novidades como “Aventura Mundial”, modo de cooperação para três jogadores e desafios Roguelike, o combate o aguarda! Entre num mundo com gráficos de alta qualidade e design retro renovado. Equipado com várias armas e veículos estilosos, embarque nesta aventura por campos de batalha deslumbrantes. Uma experiência de jogo incrível espera por você!

CookieRun: Tower of Adventures

CookieRun: Tower of Adventures - Uma aventura crocante e de cima para baixo! O selo do forno foi quebrado. Junte-se a GingerBrave e aos seus amigos na sua jornada épica para salvar a Pancake Tower do mal! Divirta-se explorando todos os cantos da Pancake Tower com amigos numa aventura de ação 3D Cookie! Trabalhem juntos para derrotar chefes desafiadores! Conclua fases para ganhar equipamentos incríveis e junte-se aos Cookies na sua aventura enquanto aprendem os segredos do que ameaça a paz dentro da torre mágica!

Anipang Merge

A gerência sumiu faz uma semana! Se a gente não fizer alguma coisa, o restaurante vai à falência! Resolva quebra-cabeças de combinar e desvende os mistérios do vilarejo para reconstruir o restaurante arrasado por uma tempestade!

Heian City Story

Viaje de volta aos tempos antigos e torne-se Diretor da sua própria cidade! Atraia novos moradores e tente tornar-se a maior cidade do país! Adicione edifícios como restaurantes e casas de chá para tornar a sua cidade um lugar onde samurais e plebeus vão querer viver. Isto é no passado, por isso não se esqueça de adicionar alguns toques de cultura tradicional! Recursos como templos e salas de jogos podem dar muita personalidade à sua cidade, especialmente quando organizados em harmonia com o ambiente circundante. Pode acabar atraindo turistas para a cidade, que se mudarão se gostarem bastante. Nem tudo é diversão e jogos nas brumas da história. Às vezes, fantasmas, demónios e outros vilões virão atacar a sua cidade. Você terá que convocar os seus próprios Espíritos Guardiões para banir os malignos e manter os seus habitantes seguros. Considere as habilidades e o posicionamento dos seus espíritos para obter os melhores efeitos - estratégia é a palavra-chave! Com uma série de opções de expansão de terrenos, instalações e residentes para recolher e personalizar, nunca foi tão fácil criar uma cidade que ficará para a história. Comece a construir sua cidade antiga hoje!

Aproveitem estas propostas grátis e garantam para o smartphone os melhores jogos. A Google volta a mostrar como a Play Store do Android é rica em propostas e garante muitas horas de diversão.