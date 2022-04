Android perdeu 8% da sua quota de mercado, grande parte para o iPhone da Apple

Tal como acontece noutros segmentos, no mundo tecnológico também existem muitas rivalidades, umas mais saudáveis do que outras. E há alguns exemplos em que a competição já é crónica, como é o caso dos smartphones Android e iPhone.

E de acordo com as mais recentes informações, ao longo de cinco anos, o sistema operativo móvel da Google perdeu 8% da sua participação de mercado, e a maior parte para o rival iPhone da Apple.

Android perde 8% de participação, em parte para o iPhone

De acordo com os dados de um novo relatório da empresa StockApps, o sistema operativo móvel Android perdeu 8% da sua quota de mercado, grande parte para o rival iPhone da Apple. Os detalhes indicam que o poder do sistema da Google caiu nos últimos cinco anos, sendo que em 2018 detinha 77,32% do mercado e em janeiro de 2022 essa percentagem já 'só' era de 69,74%. Assim sendo, o sistema operativo móvel mais popular do mundo perdeu assim um total de 7,58% da sua quota de mercado.

Por outro lado, no que respeita ao iOS do iPhone da Apple, este sistema viu a sua participação aumentar de 19,4% para 25,49%, um incremento de 6,09%. Portanto, grande parte da perda do Android foi parar aos ganhos do iOS. Como seria previsível, se juntarmos os dois sistemas operativos móveis, temos praticamente a totalidade do domínio deste mercado.

Segundo o relatório, atualmente 7 em cada 10 smartphones são Android, enquanto que 2 dos 3 restantes provavelmente estão equipados com o iOS. Por sua vez, o smartphone restante terá integrado outros sistema operativo móvel de outra marca menos expressiva neste segmento.

O relatório diz ainda que, embora o Android seja usado na maior parte dos países, o iOS continua a ter mais expressão no mercado norte-americano. Nas regiões asiáticas e da América do Sul, o sistema da Google está em 81% e 90% dos equipamentos, enquanto que o iOS está em 18% e 10%, respetivamente. Nestes locais, menos de 1% dos smartphones tem outro sistema operativo móvel.

Na América do Norte e na Oceânia, o iOS tem uma participação de 54% em ambos os mercados, o Android tem quase 45% e os restantes menos de 1%. Já na África, o Android está em 84% dos telefones, ao passo que o iOS detém 14% e os restantes sistemas cerca de 2%. Na Europa, o sistema da Google encontra-se em 69,3% dos smartphones contra 30% dos iPhones.

Participe na nossa questão desta semana: