Se é amante de corrida, o Spotify tem uma surpresa para si que vai adorar

O Spotify introduziu um novo modo de corrida na sua aplicação móvel. É dedicado aos utilizadores que preferem ouvir música enquanto correm. Esta nova funcionalidade quer tornar os treinos mais eficientes. O sistema gera música adequada para diferentes etapas da corrida.

Spotify tem surpresa para a corrida

As faixas são automaticamente selecionadas para corresponder às preferências musicais do utilizador e ao ritmo de corrida atual. A nova funcionalidade foi inicialmente disponibilizada para assinantes pagos nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Suécia. Os utilizadores podem escolher entre 25 opções predefinidas através do Fitness Hub integrado na aplicação.

Este modo oferece aos utilizadores uma grande flexibilidade na definição dos tipos de treino. Os indivíduos podem ajustar os tipos de treino, como intervalado, ritmo constante ou corrida em pirâmide, de acordo com as suas preferências. A duração do treino também pode ser facilmente definida pela aplicação.

Além disso, detalhes como a quantidade de batidas por minuto da música e o tipo de música a ouvir podem ser personalizados pelo utilizador. Com esta iniciativa, o Spotify pretende levar a experiência musical dos seus utilizadores que praticam exercício a um nível mais dinâmico. A seleção de música sincronizada com o ritmo da corrida ajuda a aumentar a motivação para o treino.

Música ajustada a qualquer ritmo

O Fitness Hub oferece 25 opções prontas a usar para servir corredores de diferentes níveis. Os utilizadores podem escolher o programa que melhor se adapta aos seus objetivos de treino e começar a correr imediatamente. As opções de personalização oferecidas pelo sistema tornam o treino mais eficiente.

A configuração dos batimentos por minuto, em particular, é uma característica importante para quem pretende manter o ritmo da corrida. Com este novo modo, a empresa pretende tornar o seu conteúdo direcionado para o desporto mais acessível. Os utilizadores podem definir os seus tipos de treino e combiná-los com as suas preferências musicais.

Esta funcionalidade elimina o incómodo de criar playlists durante a corrida. Graças ao seu mecanismo de seleção automática, o Spotify reproduz as músicas mais adequadas ao ritmo atual do utilizador. As opções de personalização oferecidas pelo novo modo de corrida tornam a experiência desportiva única para cada indivíduo. Os utilizadores podem criar o seu próprio ritmo, especificando a duração do treino e o género musical.