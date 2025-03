Android Auto não funciona no seu carro? Há uma razão simples e estará no seu smartphone

O Android Auto é uma das grandes vantagens do sistema da Google. Este sistema consegue dar ao utilizador acesso a muitas das suas funcionalidades na consola do carro, ajudando assim na condução. Infelizmente, alguns smartphones simplesmente não conseguem ter esta proposta a funcionar. A razão é simples e clara. Descubra porquê.

Android Auto não funciona no seu carro?

Uma das grandes vantagens dos carros relativamente novos é que muitos vêm com o Android Auto de série. Portanto, quem tiver um telefone Android relativamente novo, a premissa é clara: quando entra no carro, liga o telefone ao veículo e este funciona. Bem, nem sempre é assim e pode ter uma surpresa desagradável. Nem todos os novos telemóveis Android são compatíveis com o Android Auto.

Como explicado na página de suporte do Android Auto, é necessário um carro compatível, um cabo USB de qualidade e um telefone com Android 9.0 Pie ou superior. Quem quiser uma ligação sem fios é exigido o Android 11.0, um plano de dados e suporte Wi-Fi de 5 GHz. Mas há duas ressalvas importantes antes disso: o Android Auto vem integrado nos telefones e não funciona com o Android Go Edition.

A razão é simples e estará no smartphone

E aqui está a questão. Embora o Android Go esteja em perigo de extinção, uma vez que cada vez menos telefones executam esta versão simples do Android, ainda existem alguns telefones novos e baratos que o usam. Na verdade, nos smartphones mais baratos, há grandes probabilidades de o obter.

O Android Go Edition nasceu com a premissa de oferecer um sistema operativo mais leve para que pudesse correr em dispositivos com hardware extremamente básico, com o custo de simplificar e sacrificar funcionalidades. Estes são telefones interessantes para quem usa o telefone para chamadas, WhatsApp e pouco mais, literalmente.

Lista dos equipamentos com Android Go

Mas não, não funcionam com o Android Auto, nem sem fios, nem com fios, e nem mesmo se tiver um carro moderno. É uma questão do próprio sistema operativo. Uma lista dos principais modelos com Android Go Edition lançado nos últimos anos pode ser encontrada abaixo:

Xiaomi Redmi A3

Xiaomi Redmi A2

Xiaomi Redmi A1

POCO C50

POCO C51

Motorola E22i

Motorola E13

Motorola E14

TCL 405

TCL 403

Nokia C12

Nokia C22

Chave HMD

HMD Aura 2

Fica agora claro se um smartphone funcionará com o Android Auto. O utilizador pode tentar poupar dinheiro, mas se quiser usá-lo no carro com o Android Auto, não conseguirá obter qualquer benefício com isso.