5 novas apps para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Polycam - 3D Scanner

Polycam - 3D Scanner é uma app que promete criar modelos 3D de grande qualidade a partir de qualquer dispositivo Android. Basta fazer várias fotos de um objeto e esperar que o software faça o resto.

Homepage: Polycam

Preço: Gratuito

Femia: Calendário Menstrual

Para quem está a pensar engravidar ou pretende simplesmente acompanhar o seu ciclo menstrual, esta é uma completa app, com informação relacionada com sintomas, possíveis problemas de saúde, calendários e até gráficos relacionados com o período fértil.

Homepage: Magicfit Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 Estrelas

Unido

Unido é uma app que pretende ser um agregador de todos os seus gastos e receitas. Um local onde poderá ter associados cartões, despesas e rendimentos numa só app de forma a perceber onde está a gastar mais durante o mês e onde, eventualmente, pode fazer cortes para aumentar as suas poupanças.

Homepage: Unido

Preço: Gratuito

MarineTraffic

Marine Traffic mostra posições quase em tempo real de navios e iates de todo o mundo. A app está ligada à maior rede de recetores AIS e cobre a maioria dos principais portos e rotas de navegação.

Homepage: MarineTraffic

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Headspace: Meditação e Sono

Hoje é raro o momento em que o nosso cérebro não está a receber estímulos. No entanto, parar é essencial para que boas ideias surjam e para que tenhamos realmente um momento de descanso.

As apps de meditação já se revelaram essenciais para muitos utilizadores e este poderá ser o momento ideal para começar a meditar e a melhorar a sua qualidade de vida.