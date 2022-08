5 jogos Android para jogar com os amigos e família

Os dias de férias ainda estão para durar e há muito tempo para passar. Os jogos em grupo são uma excelente forma de o fazer e existem boas opções disponíveis para smartphone ou tablet.

Selecionámos algumas opções ideais para jogar com amigos e família.

Perguntados 2

Teste o seu conhecimento e dos seus amigos sobre os seus programas de TV favoritos, filmes, livros, artistas e muito mais! Respondam a perguntas genéricas divertidas nas categorias clássicas: Arte, Ciência, História, Entretenimento, Esporte e Geografia.

Pronto para se tornar uma estrela da trívia?

Homepage: etermax

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Catan Universe

Catan Universe é um clássico que salta do tabuleiro diretamente para o mundo da tecnologia. Esta app está disponível para Android, iOS, no browser e também na Steam.

O resumo da história deste jogo conta que após uma longa viagem de grande privação, os seus navios finalmente chegaram à costa de uma ilha desconhecida. No entanto, outros exploradores também desembarcaram em Catan: a corrida para colonizar a ilha começou!

Homepage: USM

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

Hill Climb Racing 2

O Hill Climb Racing 2 é um jogo de corridas multijogador 2D online com dezenas de pistas, veículos e personalização de personagens na ponta dos teus dedos.

Hill Climb Racing 2 é gratuito, mas contém opções de compra dentro da app.

Homepage: Fingersoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Batalha Naval - Fleet Battle

Batalha Naval é outro dos clássicos de tabuleiro que é também um sucesso no mundo virtual. Acabar com a frota do seu adversário é o grande objetivo criando estratégias para conseguir escapar à mira do adversário. Dá para jogar contra outras pessoas à sua volta em tempo real, mas também é excelente para jogar sozinho.

Homepage: smuttlewerk interactive

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Ludo King

Ludo King é um jogo multijogador e multiplataforma (Desktop, Android, iOS e Windows). Este jogo também suporta o modo offline, onde o jogador pode jogar com o computador ou multijogador local (modo passar e jogar).

Role os dados Ludo e mova os seus tokens para chegar ao centro do tabuleiro Ludo. Vença os outros jogadores e torne-se o Ludo King.