O verão chegou e ao contrário de anos anteriores, onde as viagens, as saídas à noite e os passeios com amigos dominavam os dias de férias e fins de semana, agora, o melhor mesmo é ficar por casa. Estamos todos ansiosos por voltar a ter uma vida “normal”, mas o mundo ainda está a viver uma pandemia e o melhor é manter-nos por casa.

Assim, para o ajudar a passar melhor estes dias, temos algumas apps Android para lhe sugerir.

5 apps Android para passar melhor o tempo dentro de casa

Rave – Vídeos com Amigos

Como não se pode estar com a família e amigos com a frequência e proximidade desejada, há que recorrer à tecnologia. Portanto, através da app Rave, é possível sincronizar com outras pessoas aquilo que se está a ver em plataformas como YouTube ou Netflix. Assim, juntos poderão ir comentando o que estão a ver criando assim uma maior proximidade em tempos de distanciamento social.

Homepage: Rave Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

Radio Garden

A música leva-nos a descobrir culturas e para quem está com saudades de viajar e de sintonizar o rádio nos postos locais, a app Radio Garden surge como uma ajuda. Basta assim abrir o mapa, escolher um ponto verde e a reprodução começa imediatamente.

Rakuten TV – Movies & TV Series

São muitos os serviços de streaming e aluguer de filmes disponíveis e o Rakuten TV surge como mais uma opção. Com títulos de grande qualidade disponíveis gratuitamente e tantos outros para alugar, encontra aqui mais um lugar para assistir a bons conteúdos multimédia.

Além da app para Android, pode ser visto no PC via browser, dispositivos iOS ou até nalgumas smartTVs.

Homepage: Rakuten TV

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,9 Estrelas

DailyArt – Uma dose diária de história da arte

Para quem gosta de descobrir o mundo através de arte e de história, sugerimos a app DailyArt. Todos os dias, os utilizadores são então brindados com um pedacinho de história, incluindo mais de 2500 obras de arte, mais de 700 artistas e mais de 500 museus.

Homepage: Moiseum

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Workout Timer – Temporizador HIIT e Tabata

Por fim, fechado em casa é importante que mantenha a atividade física. Os seus treinos poderão ser assim melhorados com o temporizador de intervalos para treinos HIIT.