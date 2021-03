5 apps Android gratuitas para instalar no seu smartphone

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 aplicações gratuitas para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

5 apps gratuitas para Android

Qual veículo é

Quer saber alguma informação específica relacionada a uma determinado carro? Ano de fabrico, motor, cilindrada ou tipo de combustível que consome?

Basta ter a matrícula do carro ou tirar uma foto que todas essas informações (e mais algumas) são fornecidas rapidamente. Mas sem comprometer a identidade do proprietário. De referir que alguns modelos poderão não estar disponíveis.

Homepage: GLiApps

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

AMMA Gravidez semana a semana, gestação

Se está grávida ou a tentar engravidar poderá recorrer a esta app para controlar todo o processo. São muitas datas a decorar, muitos exames para fazer, estados de espírito que vão variando a cada hora…

Além de entender todo o processo de gestação, tem então um calendário e ainda pode trocar ideias com outras mães.

Homepage: Mobile Dimension LLC

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

VedAyur – Ayurvedic Lifestyle, Fitness & Remedies

Para quem quer saber mais sobre as ideologias Ayurveda e o estilo de vida Ayuvédico, para começar a aplicar algumas destas coisas na sua vida, esta app vai dar uma grande ajuda.

Além de muita explicação, inclui exercícios de meditação, receitas e ainda várias sugestões de livros relacionados com a temática.

Homepage: TechQuipped

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 Estrelas

Cocktail Flow – Drink Recipes

Com o tempo a melhorar começa a apetecer beber uma bebida diferente ao final da tarde, nem que seja a apanhar o sol na varanda na sua própria companhia.

Esta app está repleta de receitas que o vão ajudar a criar bebidas fantásticas e diferentes todos os dias.

SLOWLY

Para quem está farto da comunicação instantânea, mas não quer abdicar da tecnologia, existe a app SLOWLY. Basicamente, esta app funciona como uma carta colocada nos correios e a sua entrega pode ser rápida ou demorar alguns dias.

Pode conversar com pessoas de todo o mundo que partilhem consigo os mesmos interesses.