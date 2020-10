Alerta Android: Há apps falsas de rastreio à COVID-19

São vários os países que hoje disponibilizam apps para rastreio à COVID-19. O objetivo é ajudar a quebrar mais rapidamente as cadeias de contágio.

No entanto, os oportunistas também estão atentos e criaram spyware para Android que se disfarça de aplicações pornográficas e de rastreio à COVID-19.

De acordo com uma investigação da Kaspersky, foi descoberto um novo spyware para Android distribuído pelo grupo ATP Transparent Tribe, que se faz passar por conteúdo para adultos e aplicações oficiais de COVID-19, o que reforça a tendência do grupo para expandir as suas operações e infetar dispositivos móveis.

Atenção às apps de rastreio à COVID-19 que instala! Em Portugal só há uma oficial…

Durante a investigação sobre o Transparent Tribe, a Kaspersky encontrou um implante de Android utilizado para espiar dispositivos móveis nos ataques que difundiu na Índia, servindo-se de aplicações falsas de rastreio à COVID-19 e de pornografia. A ligação entre o grupo e as duas aplicações foi feita através de domínios relacionados que o grupo utilizava para alojar ficheiros maliciosos para diferentes campanhas.

Assim que são descarregadas, as aplicações tentam instalar outro ficheiro Android – uma versão modificada da Ferramenta de Acesso Remoto do Android (RAT) AhMyth – um malware de código aberto descarregável a partir do GitHub, que foi construído ao ligar uma carga útil maliciosa a outras aplicações legítimas. Segundo a empresa de segurança, a app é capaz de descarregar novas aplicações para o telefone, aceder a mensagens SMS, ao microfone, ao registo de chamadas, localização do dispositivo, e listar e carregar ficheiros para um servidor externo a partir do telefone.

De relembrar também que em março chegaram a circular campanhas de ransomware. Em Portugal a única app fidedigna para rastreio à COVID-19 chama-se STAYAWAY COVID. . Esta app, cuja instalação é voluntária, permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19. De seguida, informa os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço que alguém infetado com o novo coronavírus.

