A surpresa da Oneplus era… um bot lançador de bolas de neve com conectividade 5G

Já há algumas semanas que a OnePlus vinha a anunciar um novo projeto surpresa, onde referia que nem era um smartphone nem um produto comerciável.

Desfeitas ontem as dúvidas, com a apresentação oficial desta novidade, o produto surpresa era um snowbot, um bot lançador de bolas de neve controlado através de um smartphone Oneplus com conectividade 5G.

A surpresa da OnePlus era afinal uma batalha de Snowbots

Nas últimas semanas, temos assistido a algumas imagens e vídeos lançados pela Oneplus referente a um projeto surpresa relacionado com 5G e neve.

Depois de vários palpites da comunidade, a marca chinesa revelou ontem as novidades, anunciando uma batalha de robots que irão lançar bolas de neve a uma velocidade superior a 120 milhas por hora (cerca de 193 km/h). Chamados de Snowbots, estes robots irão ser controlados por smartphones OnePlus com conectividade 5G, operados por utilizadores de todo o mundo.

A batalha anunciada terá lugar na região de Lapland, na Finlândia, e decorrerá 24 sobre 24 horas entre o dia 9 e o dia 12 de março, podendo os robots ser controlados pela comunidade à volta do mundo.

Todos poderão tentar controlar um snowbot

Para jogar, deverá aceder a um website específico dos Snowbots através de um smartphone, entrar com a conta OnePlus e esperar na fila de espera até que chegue a vez de jogar. De forma a tentar oferecer a oportunidade de todos jogarem, cada jogador apenas terá direito a 1 jogo durante toda a competição e a fila de espera limitada a 2 horas. Além disso, deve também ter uma boa ligação de internet para participar neste jogo.

O jogo será composto por 4 Snowbots, distribuídos aos pares em cada equipa. Durante o jogo o utilizador terá de controlar um dos Snowbots e disparar contra os outros bots, tentando não ser atingido. Para ganhar o jogo será necessário acertar mais vezes no adversário do que este acertou em si. A duração do jogo será de apenas alguns minutos e cada jogador terá apenas 8 bolas de neve.

Para os mais aventureiros, residentes na Europa, a OnePlus está a oferecer uma viagem a Lapland para combater os robôs em pessoa.

Com este projeto, a marca chinesa pretende destacar de forma criativa as capacidades do 5G e dos seus equipamentos. Deste modo, a OnePlus tenta destacar-se da concorrência e mostrar os seus desenvolvimentos nesta tecnologia.