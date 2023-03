Uma empresa como o BeReal deve fazer bastante dinheiro… Ou será que não?

O BeReal conseguiu adquirir milhões de utilizadores em 2022 (e expandi-los para 2023), e tornou-se uma importante tendência no mundo das redes sociais. No entanto, a aplicação em si é relativamente simples - mostra-lhe os posts diários dos seus amigos, e não tem anúncios nem outras confusões. Mas assim sendo, como é que o BeReal ganha dinheiro para se manter no topo?

O BeaReal (ainda) não tem fins lucrativos

O BeReal não é uma empresa lucrativa, o que significa que não ganha dinheiro com a aplicação. A forma como tem conseguido manter-se operacional e contratar desenvolvedores para manter a tecnologia a funcionar é através de investimentos privados. É assim que muitas empresas de comunicação social e de tecnologia começam a funcionar.

O BeReal lançou-se como uma aplicação gratuita em 2020 e utilizou programas de marketing para divulgar a sua nova e autêntica tomada de posição nos meios de comunicação social. Isto permitiu-lhe ganhar rapidamente milhares e depois milhões de utilizadores que adoraram a ideia da app.

Então, como é que o BeReal poderá ganhar dinheiro?

Obviamente, o BeReal não pode continuar a não ser rentável para sempre. A própria empresa não declarou quais são os seus planos de monetização, mas afirma no seu website que está concentrada em melhorar o seu produto e não em potenciais "revenue streams".

Contudo, eis algumas possibilidades de como o BeReal poderia rentabilizar no futuro.

1. Arranjar Anunciantes

Com certeza já se deparou com anúncios noutras plataformas de comunicação social como Instagram, TikTok ou Facebook. O BeReal poderia incorporar anúncios semelhantes no seu feed entre os BeReals diários dos seus amigos. Isto dar-lhes-ia um fluxo de receitas a partir do qual poderiam crescer ainda mais.

Como é óbvio, os anúncios podem ser irritantes, mas nas redes sociais são algo a que a maioria das pessoas está habituada, e seria relativamente fácil para o BeReal adicionar à aplicação. Mas a empresa declarou que não está interessada em trabalhar com anunciantes.

2. Um modelo de subscrição paga

As gigantes dos meios de comunicação social têm vindo a lançar subscrições pagas para funcionalidades adicionais, tais como o "Meta Verified" no Instagram e Facebook. Estas subscrições dão aos utilizadores funcionalidades extra para utilizar e trazer mais receitas para as empresas sem ter de exibir ainda mais anúncios.

O BeReal poderia considerar acrescentar características adicionais à aplicação por uma taxa paga. Isto seria semelhante ao pagamento de 8€/mês pelo Twitter Blue, outra subscrição bem conhecida dos meios de comunicação social.

3. Vender dados dos utilizadores

Muitas empresas tecnológicas armazenam ou vendem dados de utilizadores a terceiros como forma de ganhar dinheiro para si próprias. Por exemplo, o Snapchat recolhe os seus dados pessoais para publicidade e alguma utilização por terceiros.

O BeReal declara na sua Política de Privacidade que não vende dados dos utilizadores para fins comerciais. No entanto, isto é algo que pode mudar se a empresa quiser começar a ganhar dinheiro. É pouco provável que comece a vender dados devido ao quão controversa esta prática é para os utilizadores, mas é definitivamente uma possibilidade a estar ciente.

Leia também...