“Assistente Inteligente de Velocidade”: Veículos novos obrigados a ter…

Sabia que os carros fabricados desde 2022 têm de ter funcionalidades de Assistente Inteligente de Velocidade? Esses sistemas poderão prevenir até 25.000 mortes e mais de 140.000 feridos graves na Europa nos próximos 18 anos.

ISA (Intelligent Speed Assistance): O limitador de velocidade

Como o nome oficial de ISA (Intelligent Speed Assistance), trata-se de um limitador de velocidade automático que cruza informações do GPS com dados locais da via em que o condutor está. Com este sistema o motorista será impedido de exceder os limites de velocidade;

A diretiva 2144 de 2019 do Parlamento e do Conselho Europeu prevê, entre outras medidas, a inclusão deste sistema de velocidade inteligente, que recorre a câmaras para ler sinais de trânsito e detetar excessos de velocidade, cruzando informações de GPS com os dados locais da via em que o condutor circula. Se exceder o limite, o ISA utiliza sinais luminosos e sonoros para chamar alertar do condutor (referiu o Polígrafo SAPO). Mas há mais funcionalidades que pode ver aqui.

A União Europeia tem como objetivo reduzir significativamente o número de acidentes rodoviários e a aposta é na limitação da velocidade e outros sistemas - ver aqui. Segundo o que foi referido, é objetivo reduzir as colisões em cerca de 30% e as mortes por acidentes rodoviários em 20%.

