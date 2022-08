Instagram desmente tudo: A sua localização exata nunca é partilhada

Alguns posts e vídeos virais disseram que a "localização exata" do Instagram, alternada nas definições de localização da aplicação em dispositivos iOS e Android, poderia partilhar a localização exata de alguém com outros utilizadores do Instagram.

Contudo, o Instagram disse que este não é o caso e que a funcionalidade não partilha a localização com outros utilizadores.

O Instagram desmentiu tudo e afirmou que as alegações virais são falsas. As etiquetas de localização no conteúdo não podem revelar a localização exata dos utilizadores.

O que é a "localização exata"?

A definição foi revelada pela primeira vez aos utilizadores de dispositivos iOS na atualização para o iOS 14 em 2020, e foi lançada pela Google para o Android 12 em 2021. Basicamente, esta funcionalidade dá às pessoas a opção de fornecerem a algumas aplicações uma localização mais exata.

Embora agora visto por alguns como uma característica controversa, foi elogiada quando foi lançada pela primeira vez como uma forma de melhorar a privacidade dos utilizadores em dispositivos móveis, porque oferece uma alternativa à aplicação geral de serviços de localização.

A configuração é automaticamente ativada em aplicações com permissão de acesso à sua localização. Para as aplicações em que a localização exata é desligada, apenas será identificada e utilizada uma localização aproximada.

Quando ligado nas definições de localização de uma aplicação, dá-lhes permissão para identificar uma localização exata utilizando o GPS para determinados fins, tipicamente para recolher dados de utilizadores privados. A sua utilização difere de aplicação para aplicação.

Por exemplo, enquanto o Uber pode utilizá-la para a sua localização quando reserva uma viagem, no Snapchat é aproveitado para o Mapa do Snapchat - onde os utilizadores podem mostrar a sua localização num mapa a outros que tenham dado permissão à aplicação.

Mas como é que funciona no Instagram?

Alguns dos posts virais disseram que:

Devido a uma nova atualização do iOS ou Instagram, as pessoas podem encontrar a sua localização exata quando a partilham em posts ou histórias;

Se os utilizadores publicassem uma localização geral de uma cidade, as pessoas ainda conseguiriam ver exatamente onde se encontra como um pino num mapa;

Esta funcionalidade está a ser utilizada por criminosos para atingir pessoas, particularmente influenciadores.

As alegações espalharam-se rapidamente, fazendo com que vários utilizadores desligassem imediatamente a localização exata para o Instagram. Contudo, a rede social deu um esclarecimento sobre a forma como utiliza o cenário.

Por exemplo, os utilizadores com localização exata ligada verão opções de localizações mais próximas quando tentarem adicionar uma geotag a uma história.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, citou a resposta do Instagram, reiterando que os serviços de localização são um dispositivo configurado nos smartphones e não uma nova funcionalidade do Instagram.

"Não partilhamos a sua localização com outras pessoas", acrescentou ele.

