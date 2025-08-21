PplWare Mobile

Bolsonaro: criptografia do WhatsApp é um fiasco?

· Redes Sociais 8 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. Mário says:
    21 de Agosto de 2025 às 17:43

    Já que o Trump não queria queimar o amigo Bolsonaro, lá tiveram que comprar a licença do software israelita. 🙂

    A NSA tem acesso directo não precisa de software.

  2. carlosf. says:
    21 de Agosto de 2025 às 18:03

    A única forma de garantir que não se recupera nada é destruir o telémovel, e mesmo assim não sei…

  3. Andre says:
    21 de Agosto de 2025 às 18:17

    São muitas as perguntas de como se “restaurou” as conversas. Logo, a Meta irá dar uma declaração convincente ou não sobre o tema.

    • Max says:
      21 de Agosto de 2025 às 20:00

      A única questão que subsiste é como é que a polícia desbloqueou o smartphone – tudo leva a crer que seja um Android, por isso nem sequer há grande mistério.
      Quanto a restaurar mensagens do WhatsApp apagadas, não há mistério nenhum.

  4. Max says:
    21 de Agosto de 2025 às 18:35

    O smartphone de Bolsonaro (e outros) foi aprendido, como está no Relatório da Polícia Federal https://static.poder360.com.br/2025/08/relatorio-pf-indiciamento-jair-bolsonaro-eduardo-bolsonaro-20ago2025.pdf
    O relatório não diz se Bolsonaro usava um iPhone ou um Android. Mas há fotos dele em que é fácil de ver que usava um Android.
    Se usasse um iPhone, bloqueado, o conteúdo estava encriptado, embora haja referências a software especializado que o consegue desencriptar.
    Quanto às mensagens do WhatsApp no smartphone (seja iPhone ou Android), o WhatsApp não as guarda encriptadas, nem no smartphone do emissor nem do recetor, como facilmente se conclui pesquisando por software para recuperar as apagadas. A encriptação end-to-end destina-se a impedir que sejam intercetadas durante a transmissão e acedidas por terceiros.
    Se as apagadas ainda não foram rescritas por cima no “disco” podem ser recuperadas, nem é preciso usar software profissional. Escaparam “diversos arquivos de mídia (áudios, imagens e vídeos) referenciados nas conversas pelo fato de que o banco de dados do WhatsApp não armazena os arquivos multimídia em si, mas apenas seus metadados — como nome do arquivo, caminho no sistema de arquivos, tipo de mídia e data/hora de envio.”

  5. PorcoDoPunjab says:
    21 de Agosto de 2025 às 19:13

    O WhatsApp já entalou uma carrada de gente famosa.
    Mas porque raio usam esta porcaria para conversas sensíveis?
    Não há maneira de aprenderem….

    • Max says:
      21 de Agosto de 2025 às 19:52

      Nada tem a ver com conversas. Não foram intercetadas mensagens, nem telefonemas de vez ou vídeo. O que foi acedido pela polícia foram mensagens, mesmo que apagadas, nos smartphones apreendidos (as chamadas não são guardadas).
      Bolsonaro bem dizia para telefonaram pelo WhatsApp, mas ia enviando e recebendo mensagens.
      Não sei como é nos outros serviços de mensagens com encriptação end-to-end, mas o que questionou noutros casos foi se circulavam encriptadas ou se o serviço guardava nos seus servidores mensagens e conteúdos não encriptados. Nunca foi, que me lembre, se eram guardadas encriptadas no smartphone do emissor e do recetor.

  6. Manuel da Rocha says:
    21 de Agosto de 2025 às 19:50

    Com o telemóvel, apreendido, é fácil restaurar as mensagens, apagadas. Tanto pode ser feito, pelo próprio whatsapp (cópias de segurança para a cloud!), quer seja por recuperar os ficheiros, da pasta. Vídeos e audio, se o telemóvel tiver pouco espaço, de disco, são, quase, impossíveis de recuperar. Utilização normal, são 300mb, por hora, de dados escritos e apagados. Se fizerem muitas chamadas vídeos, facilmente passam 1Gb por hora, destruindo ficheiros apagados. Agora texto, podem demorar 5 anos, até desaparecerem, depois de apagadas, aquelas mensagens “picantes”, com a colega, do trabalho.
    Sem o telemóvel é que precisam de conseguir que a Meta (e a Apple, caso use Iphone, pois 100% do que fazem, são enviados para a Icloud, ficando lá, no mínimo, por 60 meses) aceite os pedidos. Só tem aceite, crimes de sangue e, onde exista já, acusação, por outros dados, sendo que, as mensagens, são para validar outros pormenores.

