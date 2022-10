O Facebook, e depois a Meta, já foram uma das maiores empresas da Internet, quer em utilizadores, quer nos milhões que lucravam. Este é um movimento que já se percebeu estar a ser invertido e a cada trimestre os problemas aumentam.

Com a sua apresentação de resultados, a Meta veio mostrar que este cenário continua a piorar. Os seus resultados estão longe do que seria esperado e os lucros caíram mais de 52% e ficam muito longe do que os analistas esperavam.

Problemas graves para a Meta

A Meta, a empresa que controla agora o Facebook e os seus restantes serviços, apresentou os seus resultados para o terceiro trimestre de 2022. Estes mostraram uma queda muito acentuada nos lucros, que se repete pelo segundo trimestre consecutivo, fruto da redução das receitas publicitárias. Esta é provocada principalmente pela concorrência da plataforma mais popular da atualidade, o TikTok.

A empresa que controla agora o Facebook e os seus restantes serviços fechou o terceiro trimestre com lucros de 4,4 mil milhões de dólares. Esta é uma quebra de 52% face ao período homólogo e bastante abaixo dos 5,04 mil milhões estimados. No total, faturou 27,7 mil milhões de dólares, ligeiramente acima dos 27,4 mil milhões antecipados pelo mercado.

Lucros do Facebook continuam a cair

Para além destes valores, a empresa de Mark Zuckerberg desiludiu nas suas previsões que apresentou para os últimos três meses de 2022. A Meta aponta para conseguir receitas entre os 30 e os 32,5 mil milhões de dólares. Os analistas apontam para que este valor seja de 32,2 mil milhões de dólares.

No que concerne aos números de crescimento de utilizadores, estes estão em linha com as expectativas. Trazem um aumento dos utilizadores ativos mensais no Facebook, numa comparação ano a ano. A Meta revelou os Reels, semelhante ao TikTok, já tem mais de 140 mil milhões de visualizações diárias no Facebook e no Instagram, um aumento de 50% face a seis meses atrás.

Mais apostas falhadas no trimestre

Um dos problemas deste trimestre e provavelmente do próximo é mesmo a aposta no Metaverso. Esta plataforma de realidade virtual, ainda em pleno desenvolvimento, continua a custar milhares de milhões de dólares à Meta, sem trazer nenhum retorno.

Tal como outras grandes empresas tecnológicas, a Meta e a Facebook mostram com estes resultados que o mercado publicitário está a abrandar de forma muito significativa. O contexto económico mudou e isso está já a refletir-se de forma bem clara.