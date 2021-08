Contrariando o que é associado ao Facebook, a rede social tem estado a abrir aos utilizadores a possibilidade de exportar os seus dados. Este é um processo importante e que devolve o controlo a quem alimenta de dados esta rede.

Com constantes melhorias, tem estado a crescer nesta área, com novidades e melhorias constantes. Agora voltou a ser melhorado, com a possibilidade de exportar eventos do Facebook para o Calendário Google.

Quando o Facebook revelou que iria permitir aos utilizadores exportar os seus dados, muitos pensaram que seria algo temporário e provavelmente limitado. A verdade é que esta funcionalidade continua presente e com cada vez mais funcionalidades.

Os serviços suportados têm aumentado, abrindo a porta a outras possibilidades, sempre tomado por base a possibilidade de serem reutilizados. A Google é uma das mais presentes, recebendo de forma automática a transmissão de dados do utilizador.

Agora o Facebook voltou a abrir a possibilidade, abrindo novamente a porta a exportar mais um conjunto de dados. A opção passou a ser para o Calendário da Google, para onde os utilizadores podem exportar os seus eventos da rede social.

Para além do Calendário da Google, o Facebook abre esta possibilidade a outro serviço, como tem feito ao longo do tempo. Falamos do Photobucket, que pode receber todas as imagens e fotografias que o utilizador tem alojadas e publicadas no Facebook.

Para facilitar ainda mais neste processo de exportar dados, o Facebook resolveu redesenhar esta sua ferramenta importante e relevante. Para isso simplificou a parte mais importante, que é a sua interface, que os utilizadores usam constantemente.

Uma curiosidade, e que eleva ainda mais esta ferramenta do Facebook, é a possibilidade que existe agora de realizar vários pedidos de exportação ao mesmo tempo. Estas novidades estão já presentes e podem já ser usadas por todos os utilizadores do Facebook.