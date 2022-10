Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Este preço do iPhone 14 será de confiança ou vou ter problemas?

Olá, preciso da vossa ajuda. Já não é a primeira vez que me ajudam e hoje volto a precisar de vocês. Estou a pensar comprar um iPhone. Acabei de vez que na Rakuten o iPhone 14 está a 930€ (um bom preço) só que está escrito que se trata de um modelo internacional. Isso pode afetar em alguma coisa? Garantias ou algo do género? Porque está mesmo um ótimo preço. E quando a esmola é grande o pobre desconfia. Agradeço muito a vossa ajuda. Micael Gomes

Resposta:

Micael,

Esse não é certamente o preço que as lojas em PT estão a praticar, o que deixa uma clara ideia de que há algum tipo de contrapartida que não seja visível.

Ao ser um modelo “internacional” arrisca-se que possa trazer alguns problemas inatos e que não são imediatamente visíveis.

A título de exemplo deixamos as frequências de 5G, que podem ser diferentes de região para região, o que pode levar a que esse iPhone não vá funcionar em Portugal.

Por outro lado, tem a questão da garantia, que a Apple poderá não poder satisfazer ou até vir de um país onde esta é limitada a 1 ano, algo bem diferente dos 3 que foram adotados há algum tempo em PT e na União Europeia.

Assim, pondere os eventuais riscos e veja se o que poupa pode compensar o risco de ter um equipamento que vem de outro mercado que não o nosso.

[Respondido por Pedro Simões]

Que ficheiro é este que o iPhone quer descarregar no Safari?

Boa noite, estou recebendo uma mensagem de download, estranha, em meu IPhone. Estou anexando uma foto da mensagem no momento em que ocorre. Esta mensagem já me apareceu pelo menos 3 vezes, e em todas elas não aceitei o download. Até agora, a mensagem tem aparecido quando estou a ler a página do site "g1.globo.com". Pesquisei através do google e não encontrei respostas, por isso estou recorrendo a vocês como já fiz em outras vezes. Vocês poderiam me ajudar com o problema? Desde já agradeço e parabenizo mais uma vez a equipe pplware pelo grande trabalho desenvolvido. Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

A mensagem que tem no seu iPhone é claramente de um elemento da página que está a tentar ser descarregado e que não é interpretado de forma correta pelo Safari do iPhone.

Com o nome apresentado, não fica claro qual o componente que está a tentar se descarregado, mas parece estar associado à página que está a visitar.

Experimente limpar a cache do Safari para esse domínio ou até na totalidade deste browser, para assim ter uma folha limpa para visitar esse site.

Outro teste que poderá fazer é instalar outro browser no iPhone, com o Chrome ou o Firefox, e validar se o comportamento é similar ou se, como esperado, consegue navegar sem qualquer problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Como controlar o som do Windows 10 de forma total?

Boa tarde Pplware, Há uns anos atrás perguntei se haveria a possibilidade de alterar o valor do incremento de volume que o Windows 10 usa nos botões do teclado, de 2 para 1. Creio que na altura a resposta foi que não. Estive recentemente a pesquisar outra vez e gostava de saber se o software AutoHotKey ou o programa do github Volume2 são confiáveis e eficazes e se resultam em Windows 10. Creio que no Pplware já tinha sido publicados 2 artigos sobre o AutoHotKey mas já foram em 2011 e 2012 e muita coisa já mudou. Por isso queria saber se esse programa resulta. Obviamente que uma solução mais arriscada, mas talvez mais eficaz. fosse alterar as chaves de registo, mas não encontrei nada confiável ou eficaz. Cumprimentos, José Ribeiro

Resposta:

José,

Quanto ao Volume2, experimentei e, pelo menos do meu lado, não funcionou na totalidade, mas recomendo que experimente.

Ao iniciar o Volume2, poderá ir ao ícone junto ao relógio e fazer duplo clique. Abrirá o ecrã de opções e, no separador “principal”, experimente alterar a taxa de variação de volume para 100. No meu caso, o resultado é que a subir o nível de volume é de 2 em 2, mas a descer é de 1 em 1. Experimente, pode ser que seja diferente desse lado.

No que respeita ao AutoHotKey, é uma solução totalmente confiável, muito popular e com bastante suporte online. No entanto, não traz a funcionalidade que pretende de raiz. O AutoHotKey disponibiliza sim o acesso a um conjunto muito alargado de funcionalidades e recursos do sistema, onde se incluem os ratos e teclados, que podem ser utilizados em scripts. Não investiguei forma de implementar o que pretende, mas dados os recursos disponibilizados, é possível que dê para fazer o que pretende.

[Respondido por Hugo Cura]

O que aconteceu ao meu Redmi depois da atualização?

Boa tarde, Venho pedir a vossa ajuda pois apareceu esta imagem no meu telemóvel (redmi 11) depois da actualização... O que posso fazer? Desde já agradeço a vossa atenção Sérgio Saraiva

Resposta:

Sérgio,

Aconteceu algo de errado com a atualização e a solução passa por primeiro, tentar passar sobre esse bootloop no fastboot e, caso não resulte, instalar manualmente o firmware. Ambos necessitam do computador.

Existem imensos guias online para o fazer. Encontrei um muito detalhado, mas com uma rápida pesquisa encontrará outros:

https://www.youtube.com/watch?v=Gev1f3cN7PY

Basicamente, o procedimento passa por: fazer o download e a instalação do Minimal ADB e Fastboot. ligar o smartphone no modo Fastboot (volume- + power até arrancar no Fastboot) abrir o Minimal ADB e Fastboot na linha de comandos, correr o comando “fastboot continue”

Caso não funcione, poderá então de ter de instalar de raiz.

[Respondido por Hugo Cura]

Como espelhar o smartphone Android numa TV da LG?

Boas, pessoal! Não é para mim, mas se puderem ajudar... Tenho um familiar que foi agora para outro país e vai ficar por lá entre 4 e 6 meses. Tem portátil Windows e Smartphone Android. VPN da AVG em ambos os dispositivos. Subscrição activa de canais de desporto PT. Onde está tem uma TV LG modelo UK6200PLA, versão software 05.50.10. Aplicação LG ThinQ instalada quer no portátil quer no tlm. A VPN funciona bem em ambos os dispositivos, mas se quiser espelhar o ecrã para a TV, a ligação vai abaixo. Pelo que me disse, tem algo a ver com a rede: quer TV, quer dispositivo aparentemente têm de estar na mesma rede. Estando o tlm, por ex, noutra rede (por causa da VPN), não consegue espelhar ecrã na TV. Alguma solução para isso? Obrigado. Cumps e continuação de bom trabalho. Carlos Magalhães

Resposta:

Carlos,

Não há solução simples para isso. Esse recurso foi implementado para uma utilização exclusiva na mesma rede local. Há a possibilidade de fazer um túnel sobre a VPN, simulando assim uma rede local assente na VPN, mas o procedimento é avançado e poderá ter outras restrições que poderemos não estar a prever.

Além disso, a funcionalidade de espelhar o ecrã necessita de uma boa ligação, com grande disponibilidade. É possível que a VPN não tenha condições mínimas para o fazer.

Dependendo do smartphone Android que for, é possível que suporte uma ligação física, com um adaptador para HDMI. Dependendo do que se pretender, poderá ser um caso a considerar.

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.