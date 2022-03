Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como mudar a ROM do meu smartphone Xiaomi?

Bom dia, Tenho um Xiaomi Mi 11 Lite 5G com a MIUI Global versão Vodafone (letras VF no fim da versão da MIUI). Como poderei atualizar a MIUI para a versão oficial da xiaomi sem que tenha a versão da vodafone? Cumprimentos Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

O que terá de fazer é mesmo a instalação de uma nova ROM no seu Xiaomi, para assim ter acesso à versão global desta versão do Android.

Existem muitas formas de conseguir este processo, que será realizado com toda a sua responsabilidade, em caso de problemas.

Aconselhamos usar uma app que já apresentámos para o fazer. Falamos da app MIUI Downloader, que já apresentámos há algum tempo.

Nela, e para além de saber se vai receber uma determinada versão da MIUI, tem ainda acesso a toda a informação sobre como fazer a instalação da mesma.

Escolha então a versão que pretende e realize os passos apresentados. No final terá o seu smartphone com a versão da MIUI pretendida.

[Respondido por Pedro Simões]

Windows 11, vale a pena ou fico na versão atual?

Ola. Tenho no meu PC instalado o Windows 10 e aparece na barra de tarefas uma informação para mudar para o windows 11. Será que posso mudar? E não pago nada por isso? Terei vantagens nisso? Por enquanto o meu windows atual satisfaz, mas ... Obrigado pela opinião Com os meus cumprimentos José Abraul

Resposta:

José,

O Windows 11 é a atualização que a Microsoft criou para melhorar ainda mais a versão anterior.

Tal como aconteceu com o Windows 10, também esta é uma atualização gratuita e que aconselhamos a realizar.

Uma vez que o seu PC tem acesso à nova versão, recomendamos que a aproveite e consiga acesso a muitas novidades e a muitas melhorias que foram criadas para esta versão.

Há ainda a possibilidade de reverter para esta versão antiga caso não fique satisfeito com a atualização e o que ela lhe oferece.

[Respondido por Pedro Simões]

Onde foi parar o Linux no Pplware?

Caros amigos, Já sou vosso leitor assíduo há uns anos e, ultimamente, verifiquei que o vosso blogue já não tem o separador da categoria "Linux". Acabaram com o tema ou passou a estar noutro capítulo? M. Cumprimentos / Best Regards Pedro Oliveira

Resposta:

Pedro,

O Linux não saiu do Pplware e nem deverá sair algum dia. Tal como o Windows ou o macOS, este é um sistema que interessa aos utilizadores e que tem um papel essencial na Internet e nos computadores em geral.

O que aconteceu, pensamos nós, é que deixou de ter na barra superior o link direto para esses artigos.

Ainda assim, e caso queira, pode usar a barra lateral para escolher essa categoria que tanto lhe interessa.

Pode também, para lhe facilitar o acesso, criar um favorito no seu browser para o link abaixo e assim aceder diretamente à categoria Linux:

Ficamos muito contentes de ver que existe ainda um interesse muito grande neste sistema e em tudo o que gira à sua volta.

[Respondido por Pedro Simões]

Que modelo de impressora 3D devo utilizar?

Boa tarde e parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido por vocês. Minha dúvida é a seguinte: Estou querendo começar a mexer com impressão 3D e estou com dúvida de qual modelo de impressora 3D devo utilizar. Seria mais para uso pessoal mesmo. Pelo que andei lendo, existem as impressoras que usam filamento e outras que usam resina. Qual o uso indicado para cada uma? Qual a relação custo x benefício Para um iniciante, qual vocês recomendariam? Desde já agradeço a ajuda e parabenizo novamente toda a equipe. Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Existem diversos tipos de impressoras 3D, sendo que o mais popular é o FDM (Fused Deposition Modeling), seguindo-se depois o DLP (Digital Light Processing).

O tipo FDM utiliza filamento (há diversos tipos, PLA é o mais popular e o mais fácil de trabalhar) que é derretido sobre posições específicas e com quantidade controlada.

Já o DLP, baseado no processo de estereolitografia, utiliza resina onde cada camada é desenhada com recurso a um LCD que controla a passagem de uma fonte luminosa que faz secar a resina.

Uma impressão em DLP permite um resultado final com contornos mais definidos, mas é uma material mais caro e por vezes mais difícil de construir uma peça que tenha mais complexidade. Já o FDM é mais intuitivo e mais barato, e é sem dúvida o tipo mais indicado para iniciantes.

As impressoras FDM mais básicas são bastante acessíveis e muito competentes para imprimir peças com qualidade, que se conseguem a partir de pouco mais de 100€.

[Respondido por Hugo Cura]

Que se passa com a versão desktop do WhatsApp?

Muito bom dia! Tenho a versão do WhatsApp 2.22.5.72 no Android e a versão 2.2206.9 no PC. Hoje o WhatsApp Desktop apresenta falhas, pelo que anexo imagens da situação.



O status ao fim de 1 min desaparece, e se eu voltar a clicar no separador/ícone do WhatsApp aparece de novo o status. Ou ainda, se minimizar qualquer separador o status aparece e desaparece outra vez. Anteriormente a estas versões tudo funcionava bem e o status nunca desaparecia. Como resolver esta situação, se faz favor? Desde já o meu agradecimento. Luís Catubela

Resposta:

Luís,

Uma vez que este problema está apenas na versão para PC, que é, na verdade, uma cópia da versão criada para o browser, pensamos que o problema não esteja na aplicação e sim no serviço.

A informação sobre o estado e outras é sempre dependente do que o WhatsApp quer mostrar ao utilizador e como tal é designado server-site.

Assim, pensamos que o problema estará do lado do serviço e não do seu cliente. Ainda assim, recomendamos que verifique se existe alguma atualização na app.

Caso esta esteja disponível, faça a respetiva instalação e garanta o acesso ao que de mais recente foi criado.

[Respondido por Pedro Simões]

