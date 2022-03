Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Continua a ser seguro utilizar o antivírus da Kaspersky?

Olá, boa tarde, Espero que toda a equipa esteja bem e obrigada pelo V/ serviço e difusão de informação que prestam diariamente sobre o mundo tecnológico. No seguimento dos últimos e tristes acontecimento que estamos a viver e a observar, gostava de saber a V/ opinião sobre se continua a ser seguro utilizar o antivírus da Kaspersky? Antecipadamente grata pela V/ colaboração. Obrigada e Bom trabalho. Com os melhores cumprimentos, Raquel Nogueira

Resposta:

Raquel,

Infelizmente os acontecimentos na Ucrânia têm levado a uma posição única e (quase) unilateral da comunidade internacional.

As grandes empresas da Internet têm assumido posições fortes e muitas delas estão mesmo a abandonar a Rússia e as suas operações no país.

Ainda assim, nada leva crer que a Kaspersky tenha deixado de ser uma solução segura e que tenha de deixado de proteger os seus utilizadores.

Não é clara a sua associação ao governo da Rússia e muito provavelmente têm tentado manter-se independentes e longe de toda esta confusão que está a acontecer.

Fica na sua decisão manter ou não essa solução da Kasperky, podendo bem ser uma forma de pressão caso decida escolher outra solução de segurança para o seu PC.

Qual a app Android para acompanhar o preço dos combustíveis?

boa noites Gostava de saber se podem sugerir alguma app Android para acompanhar os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis? Desde já obrigado Manuel Nicolau

Resposta:

Manuel,

Existem algumas apps que pode usar no seu Android para acompanhar o preço dos diferentes combustíveis.

Estas recorrem a dados da Direcção Geral de Energia e assim mantém a informação atualizada e sempre acessível aos utilizadores.

Deixamos abaixo os links para a Play Store para que possa validar e escolher a que mais se ajustar ao que pretende:

Há ainda a possibilidade de usar uma outra bem conhecida, mas que não foi desenhada para este fim, e que provavelmente já tem no seu smartphone Android.

Falamos do Waze, que tem no seus mapas os postos de abastecimento e o preço a que estão a ser comercializados.

Por fim, e para ajudar ainda mais, também o Google Maps tem esta informação presente, ainda que organizada de forma diferente:

Quando vou poder instalar o Windows 11 no meu PC?

Olá Pplware, tenho uma questão que gostaria de ver respondida e que me tem assolado a mente. O meu PC ainda está no Windows 10 e já testei várias vezes se tenho suporte. A resposta é sempre a mesma, que não, mas eu acredito que possa ser erro da app. Assim, pergunto se sabem quando a Microsoft vai levantar estas restrições e abrir finalmente o novo sistema para todos os utilizadores. Queria experimentar o Windows 11 e assim não consigo. Obrigado pela resposta e continuem com o excelente trabalho. Daniel Matias

Resposta:

Daniel,

Infelizmente não temos muito boas notícias para lhe dar. As restrições que a Microsoft aplicou ao Windows 11 vieram para ficar e não devem desaparecer.

Servem para garantir várias proteções de segurança e a melhor experiência de utilização para quem instalar esta versão.

Existem formas de ter o Windows 11 instalado e até ter atualizações, mas sem a garantia de estas se manterem no futuro.

Uma das mais recentes mudanças da Microsoft foi mesmo a colocação de uma marca de água nos PCs onde o Windows 11 esteja e que não cumpram os requisitos.

Assim, fica ao seu critério instalar o Windows 11, uma vez que não existe nenhuma garantia de que funcione sem problemas no futuro.

Como posso ter de volta as notificações do tempo no Android?

Ola boa tarde Será que me podem ajudar? Deixei de receber a informação do tempo do Google das notificações, pois estão ativas. Já fiz 30 por uma linha e não recebo só recebo os resultados desportivos Filipe Silva

Resposta:

Filipe,

Esta é uma notificação simples de ativar e que provavelmente terá desligado sem querer e que ainda não encontrou nesta app da Google.

Para a ter de volta só precisa de abrir o assistente da Google e depois aceder às Definições. Isto é feito carregando na sua imagem (avatar) e depois nessa opção.

Aqui dentro tem de escolher a opção Notificações, que lhe mostrará 2 entradas possíveis. Carregue então na segunda, de nome Notificações. Aqui dentro deve descer até encontrar a opção Condições meteorológicas atuais.

Ao abrir, deve garantir que o interruptor Mostrar notificações está ativo.

Como posso testar as novidades do Windows 11 antes de todos?

Pplware, tenho uma questão que gostava que me pudessem responder. Vejo muitas publicações vossas a falar de novidades que estão a chegar ao Windows 11 e que na verdade eu não tenho acesso e nem vejo no meu computador. Assim, pergunto porque razão estas não surgem no meu computador e surgem no vosso. Têm acesso a estas de forma antecipada? É uma opção que a Microsoft vos dá? Partilhem connosco estas novidades para todos podemos ter isto em primeira mão. Obrigado, Daniel Costa

Resposta:

Daniel,

Apesar de ter acesso a algumas novidades de forma antecipada de alguns fabricantes ou de criadores de sistemas e software, não é esse o caso do Windows e da Microsoft.

O que temos acesso neste sistema é o mesmo que qualquer outro utilizador que se disponha a testar as novidades de forma antecipada.

Falamos do Programa Insider, que dá acesso a todas as funcionalidades criadas e que necessitam de ser testadas para avaliar a sua qualidade.

Qualquer um com o Windows instalado pode pertencer a este programa, tendo apenas de fazer o registo dentro do seu sistema.

Só precisa de seguir as instruções presentes neste artigo para acesso direto e imediato à última build, podendo receber uma nova por semana:

É importante referir que estas são versões de teste e que podem trazer problemas. A Microsoft recomenda que não sejam usadas em máquinas de produção e que os utilizadores dependam.

