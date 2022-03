Netflix aumenta o preço no Reino Unido para até 21 euros por mês

A Netflix é um serviço de streaming no qual, atualmente, muitas das pessoas em todo o mundo têm conta. A plataforma disponibiliza centenas de conteúdos, desde séries, filmes, documentários e tem sido a companhia perfeita para passar os fins-de-semana, isolamentos, férias, finais de dia, entre muitas outras ocasiões.

Mas, também isto se paga. E segundo as novas informações, a Netflix aumentou agora o preço da sua assinatura no Reino Unido e na Irlanda, a qual passará agora a custar até 21 euros mensais.

Netflix ficou mais cara no Reino Unido e na Irlanda

A Netflix anunciou recentemente um novo aumento de preço para todas as suas assinaturas disponíveis no Reino Unido e na Irlanda.

Desta forma, a partir de agora, o preço da assinatura base, a mais barata e que oferece uma boa qualidade de vídeo em SD (480p), aumentou 1 libra (~1,19 euros) por mês, passando a custar agora 6,99 libras (8,35 euros) por mês no Reino Unido. Já na Irlanda o aumento foi de 1 euro. e este plano passa agora a custar 8,99 euros mensais. Em Portugal, o valor do plano base é de 7,99 euros/mês. E este aumento representa o primeiro do pacote básico em 10 anos no Reino Unido e em 8 anos na Irlanda.

Já o plano standard, com qualidade Full-HD (1080p), também aumentou 1 libra no Reino Unido, passando agora a custar 10,99 libras (~13,13 euros), enquanto que na Irlanda o incremento foi de 2 euros, e esta assinatura custa agora 14,99 euros aos irlandeses. Em Portugal, o plano standard tem um custo de 11,99 euros/mês.

Por fim, a assinatura do plano premium, com qualidade de vídeo superior em Ultra HD (4K) e HDR, aumentou no Reino Unido 2 libras (~2,39 euros) e passa agora a custar 15,99 libras (~19,11 euros). Já na Irlanda esse aumento foi de 3 euros, sendo que os clientes Netflix do país que tenham este plano subscrito, vão agora passar a pagar 20,99 euros mensais. Em Portugal, o plano premium tem um valor de 15,99 euros/mês.

Em comunicado, um porta-voz da Netflix referiu que "sempre nos focamos em oferecer aos nossos clientes qualidade e um valor claro para a sua assinatura. A atualização dos nossos preços refletem o investimento que fizemos no nosso serviço e catálogo, que nos vão permitir continuar a fazer séries, documentários e os filmes que os nossos membros adoram, para além de investir em talentos e na indústria criativa. Oferecemos uma variedade de planos para que os clientes possam escolher o preço que melhor lhes convém".

Será que o aumento de preço Netflix pode chegar também a Portugal?