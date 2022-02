Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

É possível usar um powerbank para carregar o portátil?

Boa noite pessoal. Sou vosso leitor acido há já alguns anos e contacto-vos para vos colocar a seguinte questão: Tenho um portátil Toshiba U940-112 que já tem uns anos mas com um SSD e mais alguma RAM ainda está para as curvas. No entanto a bateria já não consegue sequer carregar. Conhecem alguma Powerbank que tenha capacidade de alimentar este pc utilizando a ligação do transformador. Obrigado. Cumprimentos, Carlos Almeida

Resposta:

Carlos,

Sim, de facto um computador com 10 ou mais anos, com uma drive SSD e pelo menos 4 GB de RAM serve perfeitamente para a maior parte das situações.

Acerca da questão, sim, de facto existem powerbanks capazes de substituir um transformador, ou seja, têm uma especificação de saída (tensão/corrente) semelhante à do transformador, funcionando como se fosse uma UPS. São alimentados/carregados na mesma pelo transformador do computador.

Neste caso em concreto, do Toshiba U940-112, a saída do transformador (ou entrada de corrente no computador) é de 19V, com uma corrente máxima de 2,37A. Há alguns modelos disponíveis no mercado, uns com tensão fixa de 19V, outros com tensão configurável de 5 a 20V. O preço não é barato, e pode ir dos mais de 100€ até aos 250€ ou mais, dependendo da capacidade, das funcionalidades e de outros fatores.

Deixo 1 exemplo:

Sendo que uma bateria para esse computador custa entre 40 a 50€, talvez o powerbank não seja a melhor opção (economicamente falando), mesmo considerando que, em princípio, terá uma durabilidade superior. A menos que tenha outro tipo de utilização a dar ao powerbank…

[Respondido por Hugo Cura]

O que será que se passa com o ecrã do meu MacBook Pro?

Boa tarde, Tenho estado a tentar resolver um problema no meu MacBook Pro 13", de 2020, mas sem sucesso. Por vezes (e daí ser difícil relatar, retirar algum print), ao ver vídeos (no YouTube), tanto no Safari como Chrome, as barras pretas de 16:9 do ecrã (referentes ao vídeo) piscam com pontos vermelhos em toda a sua extensão. Semelhante também acontece no SkillShare (em que o vídeo fica com o topo sempre com uma barra cinzenta (isto a falar sempre em fullscreen). E já experimentei os mesmos vídeos após estes problemas noutras máquinas, sem se verificar tal coisa. E isto já vinha do sistema operativo anterior e fiz o que habitualmente a Apple pede para fazer: actualizar o Sistema. Não resolveu... Actualmente, tenho o macOS Big Sur, para mim, suficiente e dado que o processador ainda é Intel. E todas as vezes que desligo a máquina, não há um desligar uniforme do ecrã, quero com isto dizer que, por exemplo, que barra de ícones fica como a que coloquei em anexo. Este comportamento nem sempre aconteceu, pelo que, penso que possa ser algum problema com a gráfica. Também me aconteceu outro problema, ao desligar o Mac, por duas vezes, o "botão" de Desligar na Touch Bar não reagiu ao meu toque. Desde já, espero que me possam dar alguma ajuda/opinião sobre o assunto. Melhores cumprimentos, Nuno França

Resposta:

Nuno,

Esse comportamento não é certamente normal num MacBook ou em qualquer outro computador portátil.

Ao pisco o ecrã, independente da situação, o PC parece estar a mostrar que terá um problema com o hardware e que deverá ser visto por alguém especializado.

Ao descrever outros problemas com o ecrã e com a touch bar, a confirmação deste eventual problema fica ainda mais clara.

O que recomendamos é que contacte a Apple ou um dos seus serviços especializados, para que o seu MacBook seja visto e o hardware com problemas substituído.

[Respondido por Pedro Simões]

Que teclado posso usar no iPhone para copiar texto de páginas?

Olá, Gostaria de expor um problema com que recentemente me confrontei: recorro diáriamente aos meus dispositivos (iPhone e Samsung Tab A) para leitura. No âmbito desta, e como forma de registar pequenos segmentos de texto em jeito de notas, utilizo a básica - mas muito prática - função COPY/PASTE. Acontece que existem sites que (ainda que legitimamente) bloqueiam esta funcionalidade. No caso do sistema Android esse problema é facilmente contornado mas, no caso do iOS, não acho forma de o fazer o que me complica imenso o trabalho: tenho que fazer printscreen e, posteriormente copiar a imagem gerada para o Google Drive e ai abri-la no Docs o que dá então acesso ao texto editável (funcionalidade esta sustentada pela técnica OCR, ao que julgo saber). Já tentei desativar o JavaScript mas tal não é viável em grande parte dos sites. É, portanto, neste sentido que solicito o vosso apoio. Como poderei utilizar a função copy/paste, em ambiente iOS (iPhone X), em sites que bloqueiam essa funcionalidade? Grato desde já pela atenção. Nuno Costa

Resposta:

Nuno,

Antes de mais, note que a minha resposta não pretende fazer qualquer tipo de juízo acerca do problema que está a enfrentar, é uma mera opinião.

De facto, a limitação de cópia de texto a partir do browser, foi assim definida pelo administrador de cada página, porque simplesmente não autoriza uma cópia (fácil) do seu conteúdo. Tal como diz, é legítimo. A ideia será mesmo respeitar essa vontade do “proprietário” do conteúdo.

Olhando depois à questão na vertente técnica, e isto não é um incentivo a que o faça, o mais simples é ver o código fonte da página. Aí não há forma de bloquear o conteúdo, pois é essa a base do que vai ser mostrado na página.

Há várias formas de o fazer. No link abaixo poderá ver 3:

[Respondido por Hugo Cura]

Continuo com problemas no idioma do Windows, conseguem ajudar?

Na continuação da questão da semana passada - Porque tenho o Windows 10 ao mesmo tempo em Português e em Inglês? Bom dia. O sugerido nada resolve. Tenho vários PCs com esta anomalia e em todos eles o único idioma instalado é o "Português (Portugal)". Se eu desinstalar as últimas (deste ano) atualizações, volta a ser tudo em PT-PT. É óbvio que isto é um erro provocado por má atualização pela MIcrosoft ao SO. O que eu estranho é não encontrar alguém que seja, a reportar esta anomalia na net!!! Há outra alternativa/outra ajuda ou sugestão? Cumprimentos, José Manuel Bom dia. É muito estranho não encontrar referências a esta anomalia na net. Só reportam algumas dificuldades com impressoras, com as últimas atualizações. Mas o certo é que isto parece afetar imensos PCs, pois tenho indagado pessoas conhecidas e todos, sem exceção, reportam que há as mesmas alterações. Cumprimentos, José Manuel

Resposta:

José,

A solução que apresentámos na semana passada foi obtida na Internet, sendo quase óbvia a situação que resolvia.

Ainda assim, e dado que não lhe resolveu o problema, tem duas abordagens possíveis para resolver esta situação.

A primeira, e como até já fez, passa por encontrar a atualização que está a causa o problema e mantê-la fora do seu Windows. Posteriormente a Microsoft irá resolver o problema e este simplesmente desaparece.

Na segunda abordagem, terá de realizar algumas atividades adicionais. Falamos da normal e até necessária reinstalação do Windows.

As novas versões permitem que reponha o sistema sem que os seus dados sejam eliminados, facilitando todo este processo.

Pode também optar por uma posição mais radical e fazer uma reposição completa do sistema, perdendo todos os dado. Assim, não esqueça de fazer uma cópia de segurança antes.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso alterar os meus dados no Fórum Pplware?

Boa noite Caros, Podem-me ajudar por favor. Pode-me dizer como edito os dados de contacto que tenho no fórum Pplware? Obrigado. André Viana

Resposta:

André,

A edição dos dados de perfil no fórum pode ser feita a partir do Painel de Controlo do utilizador. precisamente na opção de editar perfil. O caminho é Menu > O seu Perfil > Editar Perfil.

Alternativamente, poderá utilizar este link direto:

[Respondido por Hugo Cura]

Como recuperar ficheiros do meu NAS com ransomware?

Bom dia Pplware, Infelizmente tenho um problema complicado que está a afetar o meu NAS. De um momento para o outros tenho todos os meus ficheiros bloqueados e mensagens a pedir que pague bitcoins para os recuperar. Não sei o que fazer e tenho ali informações essenciais e que não queria perder. Podem ajudar-me? Obrigado, Neusa Cunha

Resposta:

Neusa,

O que tem no seu NAS é claramente um ransomware e deverá ter muito cuidado. O nosso primeiro conselho é que não pague, pelo menos até perceber se tem forma de recuperar estes ficheiros.

Deve em primeiro lugar olhar à extensão dos ficheiros presentes e à mensagem que está a pedir o resgate.

É com esta informação que irá conseguir determinar o ransomware que foi usado e eventualmente ter acesso à ferramenta para reverter o processo.

No site NoMoreRansom tem toda a informação que precisa e até acesso a ferramentas para trazer de volta os seus ficheiros.

Importa ter presente que nem todos os tipos de ransomware têm uma solução e que esta pode demorar algum tempo a chegar.

[Respondido por Pedro Simões]

