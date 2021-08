Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ligar dois computadores dentro da mesma rede?

Boa tarde, Tenho 1 computador ligado por cabo à rede da Meo e quero ligar um portátil também por cabo. Os equipamentos estão ao lado um do outro mas não queria estar a passar outro cabo do router. Qual a melhor forma de o fazer? Com um switch? Recomendam alguns modelos que não sejam muito caros? A velocidade da rede é 500/200 Mbps. Obrigado

Resposta:

A sua questão já inclui a resposta que precisa. A melhor forma de ligar outro computador à rede num ponto onde só tem 1 terminal, é mesmo utilizando um Switch Ethernet.

Um Switch, por si só, não tem grande “ciência”, pelo que qualquer um de marca minimamente conhecida servirá perfeitamente para o que pretende. Seja D-Link, TP-Link ou Asus, qualquer cumprirá devidamente a sua função.

Por cerca de 15€ já é possível adquirir um Switch Gigabit de 5 portas, adequado à largura de banda da Internet que tem.

[Respondido por Hugo Cura]

Falha ou um comportamento normal entre o telefone e o PC?

Boa noite. Tenho um PC HP (Windows 10) que é usado por duas pessoas. No meu telemóvel Samsung S10 plus, quando entro na minha conta Gmail, encontro as passwords do meu familiar que esteve no PC com a sua conta Hotmail. Como é possível que esta falha de segurança aconteça? Obrigado

Resposta:

Manuel,

Não se trata de qualquer falha de segurança.

Aqui a questão é: como é que o computador poderia “saber” qual das pessoas está a utilizar o computador? Naturalmente que o seu familiar utilizar a sua conta de utilizador e o seu browser Chrome, que está a guardar e a sincronizar as palavras-passe na conta Google na qual está configurado.

Mais que isso, o seu familiar provavelmente teve de aceitar guardar as palavras-passe, mesmo que o tenha feito de forma distraída ou sem estar plenamente consciente da ação.

Portanto, para um computador utilizado por duas pessoas, se pretender vedar o acesso à respetiva conta no browser, então é necessário que crie outra conta de utilizador do Windows, que poderá ficar protegida por uma das várias formas de iniciar sessão.

Já se não houver a necessidade de separar tudo utilizando sessões diferentes, poderá sempre utilizar apenas 2 contas distintas no browser, ou apenas pedir ao seu familiar para utilizar o computador sempre com sessão anónima (se registo) no browser.

[Respondido por Hugo Cura]

Redmi, Mi, etc... Qual a diferença destas linhas da Xiaomi?

Olá Bom dia Tenho vos seguido aqui no instagram e tb tenho lido alguns dos vossos artigos. Verifico possuem conhecimento das atuais tecnologias. Será que podem ajudar a escolher um smartphone? Atualmente tenho Huawei p9 lite desde 2016. Gosto da marca e deste telemóvel devido à sua duração. Infelizmente, está a dar sinais de desgaste e a capacidade de armazenamento interno é reduzida para as aplicações Ando a ver os Xiami, só que ainda não percebi a diferença entre o Readmi e os mi. Podem ajudar-me a perceber a diferença? Obrigada Iva Ledo

Resposta:

Iva,

A forma de entender a linha de smartphones da Xiaomi é simples e muito direta, como seria esperado.

A marca tem na sua oferta de smartphones 2 linhas distintas e com públicos diferentes. É aqui que surgem os Redmi e os Mi. Dentro de cada uma delas existem vários smartphones, com especificações diferentes.

Em concreto, temos a linha Redmi, que é identificada como a gama média da Xiaomi. São smartphones naturalmente mais baratos, mas que têm também especificações menos elevadas.

Por outro lado, temos também a linha Mi, onde a Xiaomi concentra todos os seus esforços e são os topos de gama da marca. São naturalmente mais caros, mas também têm hardware mais elevado e naturalmente com maior desempenho.

Assim, e com esta informação, poderá decidir qual o modelo e de que linha pretende.

[Respondido por Pedro Simões]

Como resolver a falta de portas USB no PC?

Olá caros amigos, No seguimento das minhas questões por Vós respondidas aqui infelizmente a máquina que eu queria não se encontra disponível em nenhum armazém na UE e por ter receio de algum problema na Alfandega, que não seria a primeira vez, acabei por mandar vir da Alemanha esta outra máquina Minisforum UM700 AMD Ryzen7 3750H Quad Core Mini PC 16GB DDR4 512GB SSD. No entanto continuo a precisar da Vossa ajuda devido às poucas portas USB que esta máquina tem, preciso assim de um adaptador de USB, o que é que aconselham? Melhores Cumprimentos José Braz

Resposta:

José,

Olhando às características, é sem dúvida uma excelente máquina. Boa escolha!

Quanto às portas USB, só precisa de adquirir um HUB. Utilizo um HUB USB 3.0 da marca Ugreen e estou muito satisfeito:

Encontra-o facilmente em lojas online chinesas por cerca de 14€. No entanto, há muitas outras opções disponíveis igualmente boas.

[Respondido por Hugo Cura]

Como faço para ter as app Google num Huawei Mate 30?

Boa tarde comprei um Huawei mate 30 pro e queria saber se me podia ajudar a instalar os serviços Google, já vi os vossos vídeos mas os ficheiros já não estão disponíveis. Obrigado Francisco

Resposta:

Francisco,

Temos 2 vídeos publicados no canal do YouTube do Pplware e que abordaram esse tema. Como não sabemos a qual se refere, vamos assumir o mais recente, que pode ser encontrado neste link.

Validámos toda a informação presente e que poderá ser útil, e todos os ficheiros que refere estão presentes e prontos a serem usados.

Ainda assim, chamamos à atenção que esse modo de instalação das apps da Google poderá já não funcionar, por várias razões.

Em alternativa poderá testar uma última forma que testámos, e que não está em vídeo, e que está neste artigo. Tal como a anterior, não temos a certeza que irá funcionar.

Por fim, questiono se já testou usar o seu smartphone sem os serviços da Google. Todas as necessidades estão já presentes em serviços da própria Huawei ou podem ser acedidos pelo browser. ou outras apps.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo mudar o DNS do meu router da MEO?

Bons dias. Por incapacidade do meu router MEO para fornecer a banda contratada, pedi substituição de router o que, após várias peripécias que não cabe aqui descrever, foi feito. Confirmada a instalação, ao tentar alterar no novo router – um Fiber Gateway atualizado – os DNS da MEO, verifiquei que não é possível, pelo menos da maneira habitual. Pesquisas na NET mostraram um Router da mesma marca e modelo, com os DNS (IPv4 e IPv6) alterados, para os DNS da Google, mas não descreve como foi feito. A menos que seja um fake, qual o processo para alterar os DNS num router Fiber Gateway da MEO? Obrigado pela atenção João Cortez

Resposta:

João,

Por várias razões, que não são relevantes para esta questão, os operadores querem que os seus clientes utilizem estritamente os servidores DNS que detêm e controlam, e portanto a possibilidade de trocar para o servidor DNS da sua preferência não está disponível.

Ou seja, se o quiser fazer tem duas hipóteses: alterar manualmente o parâmetro do servidor DNS em cada um dos dispositivos que liga ao router, ou adquirir um segundo router para que apenas receba WAN do router MEO e todo o resto seja controlado por ele, incluindo o servidor DNS.

[Respondido por Hugo Cura]

