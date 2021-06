Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que distribuição Linux devo usar no meu PC mais antigo?

Bom dia, Desculpe estar novamente a enviar um e-mail, mas tenho uma dúvida simples que gostaria, se possível, que me ajudasse. Eu tenho um portátil antigo da Toshiba: 2GB RAM

Pentium dual 1.86 GHz

250 GB disco ———————————— Como é um portátil que estava parado instalei o Ubuntu Mate. No entanto, ele está um pouco lento e trava entre aplicações. Será esta distribuição Linux adequada ou haverá uma mais leve para que funcione tudo com fluidez? Os meus cumprimentos. Obrigado pela atenção. Ricardo Campos.

Resposta:

Olá Ricardo,

As especificações que são apresentadas para o Ubuntu Mate são um pouco mais exigentes do que tem no seu portátil.

Em concreto, e do que revelam, será recomendado ter um processador Core i3, 4 GB de RAM e 16 GB de armazenamento.

Ora aqui temos a diferença na RAM, que pode ser a razão para esses bloqueios e para o facto do sistema não funcionar como pretendido.

Deixamos abaixo links de artigos do Pplware para distribuições linux preparadas para máquinas com menos recursos e mais antigas:

[Respondido por Pedro Simões]

Que mini PC devo escolher para usar no dia a dia?

Olá! Estou a pensar comprar um computador de secretária. Como já tenho um ecrã, estou a analisar os mini cpu. Gostaria de saber é se são fiáveis e se oferecem tudo o que os tradicionais computadores de secretária oferecem. O uso que faço é sobretudo office, consulta de internet e alguns trabalhos. Gostaria de um computador com rapidez da internet e, no geral, que tivesse capacidades centrais razoáveis. Qual a melhor marca? Apresento alguns exemplos. Qual o melhor? https://www.ftshopping.pt/product/beelink-gemini-t34-m-intel-3450-6gb-128gb-ssd-w10-mini-pc

https://www.powerplanetonline.com/pt/chuwi-herobox-intel-celeron-n4100-8gb256gb-ssd

https://www.banggood.com/Bmax-B3-Plus-Mini-PC-Intel-Pentium-Gold-5405U-8GB-DDR4-256GB-NVMe-SSD-with-Two-Channel-Speaker-Intel-9th-Gen-UHD-Graphics-610-Dual-Core-2_3GHz-BT5_0-HDMI-Type-C-Win10-WiFi-p-1628760.html?cur_warehouse=USA&DCC=PT¤cy=EUR Cumprimentos, Paulo

Resposta:

Paulo,

Começando pela adequação do produto ao propósito que pretende, um mini PC é perfeitamente adequado para Office, Web e trabalhos de pouca exigência. Tem ainda a vantagem de baixo consumo e muito compacto, e portanto muito prático para arrumar e transportar, podendo até ficar preso à traseira do monitor.

Agora, acerca da marca, digamos que é algo relativo. Apenas temos experiência continuada com a marca Beelink, mas tudo indica que as outras que refere terão uma qualidade de construção e fiabilidade semelhantes. Sem dúvida que qualquer uma delas será capaz de desempenhar o tipo de função que pretende.

Olhando depois ao desempenho e características, o BMAX B3 sai a ganhar, seja com o CPU 5405U ou com o i3-5005U. Os outros CPUs são menos poderosos. Depois, para que o possa utilizar por alguns anos sem grandes problemas de recursos, é importante escolher no mínimo com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento SSD. Quanto ao NVMe, digamos que não é relevante neste caso, considerando a capacidade geral da máquina.

Há ainda o Beelink U57 com o CPU i5-5257U, disponível por pouco mais de 250€, mas é superior na maior parte das características. Se tiver esse orçamento disponível, ficará mais bem servido.

[Respondido por Hugo Cura]

O que traz de novo a última atualização da Mi Band 6?

Bom dia: Acabei de receber um update de firmware para a minha Mi Band 6 via Xiaomi Wear. A versão instalada é 1.03.22. No entanto a Xiaomi (pelo menos através da app Xiaomi Wear), ganhou o mau hábito de não fornecer o change log do novo firmware. Já andei a pesquisar e não encontrei nada…. Vocês que costumam falar destes assuntos por acaso conseguem saber quais são as novidades desta atualização do Firmware. No meu caso a atualização é feita através da app Xiaomi Wear no sistema Android. Acho que vou começar a protelar estas atualizações até saber que novidades trazem… Desde já obrigado pela vossa atenção. Logo que possam façam um post com as novidades desta atualização. Eu sigo o vosso trabalho através de um cliente RSS FEED e por isso não me escapa nada. Ficarei a aguardar. Os melhores cumprimentos. Nuno Silva

Resposta:

Nuno,

Estivemos a verificar e este novo firmware está a ser agora distribuído pela Xiaomi para a Mi Band 6.

No nosso caso esta chegou com a mais recente atualização da app Mi Fit, sendo apresentada a indicação das novidades desta versão.

Do que podemos ver, são muito poucas as melhorias visíveis com a nova atualização. O changelog refere apenas a chegada de novos idiomas, a presença de uma nova opção para ver os dados de sono das noites anteriores e correção de bugs.

De forma prática, poderá encontrar na Mi Band 6 uma nova área, chamada Sono, perto do final, antes do Mais.

Ao abrir, tem os dados sobre a sua última noite de sono, bem como dos dias anteriores.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso atualizar o meu PC para ter uma versão da TPM mais recente?

Tenho um notebook ThinkPad T61 com Windows 10 instalado, com a versão 1.2 do TPM. Gostaria de saber se é possível, e como, atualizar o firmware do TPM para a versão 2.0 Obrigado Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Sim, de acordo com a própria Lenovo, é possível fazer a alteração do firmware do TPM da versão 1.2 para a versão 2.0, ou vice-versa.

Existe uma página de suporte da marca precisamente com a explicação e o passo a passo para o fazer:

Note que poderá ser preferível consultar a página em inglês, visto que a tradução para português tem alguns problemas que podem confundir na execução dos passos.

Não sei exatamente qual a razão que o leva a fazer essa alteração, mas poderá começar por tentar o que está descrito em “Workaround” e usar as opções da BIOS para fazer essa alteração. Apenas se não funcionar, deve recorrer à linha de comandos e executar os comandos indicados.

[Respondido por Hugo Cura]

Vou perder os meus dados se fizer a reposição do Windows 10?

Bom dia, Tenho um portátil em que pretendo repor os dados de fábrica. Este portátil tem 2 discos, um SSD e um HDD em que o Windows está presente no SSD. Como não queria que os ficheiros do HDD fossem eliminados com a reposição de dados, retirei-o do pc, contudo assim dá erro a meio da reposição de dados. A minha dúvida é: Se manter o HDD no portátil, ao fazer a reposição de dados os ficheiros do HDD serão eliminados? Cumprimentos Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

Isso só depende da opção que escolhe na reposição. Poderá ver que uma das opções indica que os ficheiros são mantidos aquando da reposição, onde apenas o sistema operativo é afetado por essa reposição.

Em todo o caso, é sempre importante ter uma cópia de segurança desses dados, com exemplo num disco externo ou mesmo na Cloud, quer por segurança adicional nesse processo de recuperação, quer pelo risco de a drive avariar.

[Respondido por Hugo Cura]

Quando vou poder testar o Windows 11 no meu PC?

Olá Pplware, Tenho acompanhado com interesse a chegada do novo Windows, que a Microsoft tanto tem apregoado. Adorei ver as novidades que mostraram, bem como o vídeo do evento. Claro que as vossas informações foram também importantes para conhecer melhor esta novidade. A minha grande dúvida agora é quando vou poder ter acesso a esta nova versão, uma vez que está anunciada e, aparentemente pronta para ser usada. Já há datas para o lançamento? Como posso ter acesso no meu PC a todas as novidades? Obrigado pela resposta e pelo acompanhamento que têm dado ao Windows 11. Francisco Nunes

Resposta:

Francisco,

É ainda muito cedo para que o Windows 11 possa ser testado de forma completa e em máquinas de produção para o dia a dia.

O que se sabe, anunciado pela Microsoft, é que o Windows 11 deverá chegar ao programa Insiders já na próxima semana.

Nesse momento, esta versão será colocada em testes públicos, para que seja avaliada e detectados problemas que eventualmente existam.

Do que foi até agora revelado, espera-se que a primeira versão final e acessível a todos seja apresentada ou no final de 2021 ou no início de 2022. Tudo dependerá dos resultados obtidos nos testes.

Quanto ao querer testar já esta versão, a alternativa é mesmo entrar para o programa Insiders, tendo a indicação de que são versões que podem apresentar problemas e que são naturalmente instáveis. Isto significa que não são recomendadas para a utilização no dia a dia.

Para entrar no programa Insiders deverá seguir as intruções do link que apresentamos abaixo:

[Respondido por Pedro Simões]

