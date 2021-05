Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como gerir o meu router Fibergateway gr241ag?

boa tarde tenho um iphone 5s e tenho instalado a app da meo smart wifi versao 2.0.2 pra poder ver e gerir o router fibergateway gr241ag que também o faço pelo browser onde tenho acesso normal sem problemas. na app smart wifi tudo também era normal até ha uns dias atras em que de um dia pro outro deixou de funcionar correto. não sei se ouve alguma atualização na app ou router o que é certo é que deixou de funcionar. pelas credenciais de acesso ao router da erro, nao deixa ver as redes, dispositivos, e perde logo acesso a rede do router e o mais estranho é tem duas casas ou duas moradas ,uma nao conheço nem sei onde fica a outra é a minha morada, ambas na mesma cidade. mas na app se fizer acesso pelo ID MEO tudo funciona bem ,acesso as redes,dispositivos etc. so no acesso pelas credenciais do router que antes era user meo e pass meo nao funciona correto ,mas antes dava. agradecia se possível ajuda se alguém sabe como resolver. já agora nao sabem se meo tem algum email de apoio tecnico e ou ajuda? dava jeito nao ser sempre por telefone .

Resposta:

DF,

O problema que está a ter nada tem a ver com o smartphone que usa ou com problemas na app.

O que se passa é que o firmware do router foi atualizado e o acesso local, pelo menos com as credenciais conhecidas anteriormente, foi bloqueado.

Digamos que a razão é óbvia: melhoria da segurança e maior controlo. Da forma que estava, e que alguns modelos de routers mais antigos ainda estão, após estar ligar à rede era fácil alterar definições e configurações que não deveriam estar acessíveis por terceiros, mesmo que aparentemente se tratassem de “pessoas de confiança”.

Agora, da forma que está, o controlo está mais apertado e, na minha opinião, ainda bem que vão fazendo estas melhorias de segurança, que até já chega bem tarde.

É verdade que se perde conveniência na utilização, mas é por uma boa causa.

[Respondido por Hugo Cura]

Que microfone compro para o meu Mac mini M1?

Boa tarde, Adquiri um Mac Mini M1 que uso alternadamente com um desktop Windows, tendo ambos na mesma secretária. Gostaria, assim, de adquirir um microfone bluetooth para substituir o que já usava, com fio, (só um microfone, não um headset nem um auricular com microfone) que pudesse utilizar em ambos mas estou surpreendido porque não encontro nada nas pesquisas que já fiz quer nas lojas nacionais quer nas lojas online chinesas mais conhecidas. Pode ajudar? Qual a melhor solução para o efeito pretendido? Obrigado. António Monte

Resposta:

António,

Qualquer microfone Bluetooth que encontrar deverá funcionar para o fim que pretende no seu Mac mini M1.

Uma simples pesquisa na Amazon ou noutro site de compras online mostrar as propostas que poderá comprar.

Deixamos abaixo um link com uma pesquisa onde encontra algumas propostas interessantes para a sua compra:

Ainda assim, e por questões de latência, deverá sempre optar por uma solução com cabo. O som chega mais rapidamente ao computador e como tal tem um maior controlo sobre a fonte de áudio que está a captar.

[Respondido por Pedro Simões]

Como é possível ter o dark mode no Pplware?

Olá Gostaria de saber se é possível introduzir um botão de night mode no site do Pplware ? Cumprimentos a todos Elisio

Resposta:

Elísio,

Atualmente o Pplware não tem implementado um tema que permite o modo escuro, com todo o benefício que isso possa trazer.

No entanto, e pelo menos considerando a utilização no computador, estão disponíveis diversas extensões para que possa ver não só o Pplware, mas também qualquer outro site, no modo escuro.

A extensão que sugiro, para utilizar no Chrome, é a Dark Reader. Trata-se de uma extensão com funcionalidades extremamente interessantes e com um resultado impressionante no que diz respeito ao tema escuro.

Pode ajustar diversos parâmetros, como luminosidade, contraste, escala de cinzentos, entre outros, pode fazer configurações diferenciadas por sites, incluindo a simples desativação, e pode também fazer afinações para temas claros.

Se é fã de temas escuros e da personalização, esta é uma extensão obrigatória para o seu Google Chrome.

[Respondido por Hugo Cura]

Esta cloud é interessante, mas será de confiança?

Bom dia Esta cloud – TERABOX com 1 TB grátis É credível? Obrigado J Rosa

Resposta:

José,

Essa cloud não tem revisões que indiquem problemas de credibilidade no seu serviço ou noutras componentes.

Ainda assim, e dada a falta geral de informação, deverá ter algum cuidado na sua utilização. O site dedicado não dá ao utilizador muita informação, o que poderá representar problemas no futuro.

Dada a quantidade de ofertas, pensamos ser mais lógico usar outra cloud qualquer, infelizmente com um espaço disponível muito menor.

Dado que irá colocar na cloud os seus dados, deverá escolher uma proposta mais mais credível e com melhor “pontuação” na opinião dos utilizadores.

Para o ajudar, deixamos abaixo um artigo nosso onde focamos nas melhores propostas cloud que pode escolher atualmente e que poderá usar para colocar os seus dados:

[Respondido por Pedro Simões]

Como bloquear o acesso ao menu de controlo do Redmi Note 8T?

Olá. Eu enviei esta questão sobre o Redmi Note 8T e gostaria que me ajudassem numa questão sobre o funcionamento deste smartphone que não sei se outros estarão também a ter. Eu tenho um Xiaomi Redmi Note 8T e gostava que quando o ecrã está bloqueado não fosse possível aceder ao menu de controlo. Neste smartphone quando ele está bloqueado qualquer pessoa pode aceder ao menu e por exemplo ligar os dados móveis, Wi-Fi e todos os outros atalhos que aí estão. No meu anterior smartphone somente desbloqueado é que se podia aceder ao menu/painel controlo. É uma questão importante num smartphone. Agradecia a vossa ajuda. Cumprimentos e parabéns pelo trabalho 😃. Ricardo Cmpos

Resposta:

Ricardo,

Sem dúvida que o acesso ao painel das definições rápidas dá “controlo a mais” para quem não tem acesso ao smartphone… e é por essa razão que é possível desativar o acesso a esse painel enquanto o ecrã está bloqueado.

É verdade que o acesso a esse painel facilita a utilização, mas por omissão deveria realmente estar bloqueado.

Vamos ao que interessa. Para bloquear o acesso ao painel de definições rápidas deve:

ir a Definições > Ecrã de segurança e bloqueio

na secção Segurança do dispositivo, junto a Bloqueio de ecrã, tocar na roda dentada

ativar a opção “Desativar o painel das Definições rápidas no ecrã de bloqueio

Note que os passos para chegar a essa opção podem diferir, sendo que não verifiquei o caminho num smartphone com MIUI. Esta opção também surge na pesquisa das definições, utilizando palavras correspondentes.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ter os atalhos de teclado do Excel no macOS?

Boa tarde, Antes de mais obrigado por toda a informação que prestam. Já vos sigo há bastante tempo e tem me esclarecido bastantes coisas. Hj queria vos perguntar uma dúvida que tenho. Tenho um MacBook mas só sei utilizar no Excel os shortcuts do Windows. Se comprar um teclado com teclas Windows, conseguirei utilizar os shortcuts do Windows no Excel do Mac? Obrigado! Vasco Varão

Resposta:

Vasco,

Infelizmente o que quer não é possível. Cada sistema operativo atribui funções específicas a cada teclado e existem dessa forma teclas que não existem e que são essenciais para simular.

O que poderá fazer, e que é o recomendado por muitos utilizadores é ter presente uma tabela de conversão (vulgo cábula) para se habituar à diferença.

Ao fim de pouco tempo terá novamente a capacidade de usar o teclado do mac para usar no excel de forma avançada.

[Respondido por Pedro Simões]

