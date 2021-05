Ecrã do iPhone partido? Não, obrigado! Saiba o que fazer…

Os problemas com o ecrã iPhone são muito recorrentes e é um erro tentar encontrar o responsável. Os imprevistos são a parte da nossa vida que acontecem de maneira que não é esperada, mas queiramos ou não, fazem parte da nossa rotina.

Esquecer a chave de casa, um copo partido, um carregador estragado, são apenas alguns exemplos de situações do nosso dia a dia que inevitavelmente acontecem, assim como partir o ecrã iPhone. O que fazer?

Não invente! Trate do seu iPhone… Leve-o a uma loja especializada…

Quando passamos por uma situação destas somos envolvidos num misto de sentimentos. A ansiedade de ver o ecrã iPhone contra o chão, a dúvida do estado atual do iPhone e a onda de frustração que somos embrulhados pela pouca sorte que temos. Em apenas alguns segundos, um dia que estava a correr bem vai passar a ser um dia em que sentimos que estamos a ser acompanhados por uma nuvem cinzenta. Este sentimento é transversal a todos os utilizadores de iPhone, não é o único que passa por estas situações aborrecidas.

Conseguir algum tempo para ir arranjar o ecrã partido iPhone, por vezes, pode ser complicado, especialmente a meio de uma semana preenchida pelos compromissos de trabalho ou com os amigos. A solução que, inconscientemente, acaba por ser escolhida é ignorar o problema.

O passo seguinte é responsabilidade da nossa mente que enfeita pensamentos como “é só um risco” e/ou “ainda está funcional, não é urgente”. Acabamos por nos deixar envolver nestes pensamentos e descartamos a urgência que devíamos ter associada à ação de ir substituir o ecrã partido iPhone.

De um momento para o outro acaba por ser natural andarmos com alguns riscos no vidro iPhone. A quantidade de vezes que acabamos por deixar cair o smartphone acidentalmente levou a que fosse comum entre um grupo de amigos existir alguém que está confortável mesmo tendo o seu ecrã partido iPhone.

De maneira a evitar que o iPhone fique completamente inutilizável, após um imprevisto deste género, deve-se priorizar a substituição do ecrã iPhone. Assumir que o seu smartphone está funcional e, não precisa de uma avaliação, coloca em risco o seu dispositivo. A partir do momento em que algum inconveniente invade o seu ecrã, sejam estes fatores externos, como os riscos, ou fatores internos, como a escuridão no ecrã, deve atribuir um grau de prioridade elevado em resolver o assunto.

Utilizar um equipamento que não está em condições prejudica-o a si e também ao iPhone. Uma má experiência de visualização e até a interferência do funcionamento geral do telemóvel são duas razões pelas quais deve dirigir-se a uma loja especializada.

No caso de continuar a acumular quedas acidentais, deve saber que estas promovem, cada vez em maior escala, uma pior utilização do ecrã iPhone. De uma primeira queda resulta um risco, no entanto, ao fim de duas ou três compromete, na sua totalidade, o bom funcionamento do iPhone. Não existe necessidade de chegar a um ponto extremo em que o iPhone não tem reparação possível.

Em vez de levar as mãos à cabeça e pensar “como é que vou conseguir tempo para ir substituir o ecrã partido iPhone” respire fundo e lembre-se que há empresas que facilmente o podem ajudar, como por exemplo a iServices.

Confie em técnicos certificados para dar uma nova vida ao seu smartphone.

Não se esqueça que, numa situação de imprevisto, como as quedas acidentais, deve fazer uma avaliação ao estado do ecrã iPhone para garantir o bom funcionamento. Na iServices, o diagnóstico é gratuito de todos os modelos de iPhone existentes.

iServices