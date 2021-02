Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Posso ligar uma docking station ao meu smartphone?

Boa tarde Não sei se a questão faz sentido, mas vou colocá-la na mesma. É viável usar uma docking station usb-c num telemóvel Android? Xiaomi poco X3 NFC? Obrigado e cumprimentos. João Francisco.

Resposta:

João,

A resposta dependerá do propósito que tiver para fazer essa ligação. O suporte é garantido e poderá ligar a essa docking station um conjunto de periféricos.

Os mais normais e conhecidos são um teclado e um rato, mas se o seu dispositivo suportar, poderá também ligar um cabo HDMI e assim projetar a imagem diretamente para um ecrã externo.

Claro que é também garantido que assim ligar uma pen USB ou outros dispositivos de armazenamento.

No caso do smartphone onde testámos agora mesmo esse cenário, um Huawei Mate 30 Pro, este tem um modo PC onde podemos ter um ambiente desktop e onde as apps correm como se fosse um PC.

Assim, o que recomendamos é que teste e que verifique o que consegue fazer. A pen USB, o teclado e o rato são garantidos que funcionam, mas o resto poderá ou não funcionar, dependendo do que o fabricante disponibiliza.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso emparelhar o meu smartphone com a Mi Box S?

Olá boa noite, gostava muito de uma ajuda e seguinte tenho uma MI BOX S e gostava de ter a projecção sem fios com o telemóvel. O telemóvel é Huawei p smart 2021 eu também já vi que a box é chromecast e telemóvel é miracast a alguma solução para isso ou alguma alternativa obrigado. João Santos

Resposta:

João,

A box de TV que tem, em conjunto com qualquer smartphone, já está pronto para utilização com qualquer smartphone, seja Android ou iOS.

O facto de utilizar o mesmo protocolo que o Chromecast, permite fazer cast a partir de qualquer aplicação compatível, como YouTube, Fotos, Netflix, Plex ou outra. É também compatível com a projeção sem fios a partir do smartphone, onde pode passar o ecrã do smartphone para a TV.

O facto de dizer que o smartphone é compatível com Miracast, não significa que não o seja com o Chromecast, que no fundo se trata de uma particularidade do Miracast, com compatibilidade alargada.

Portanto, não precisa de solução ou alternativa, uma vez que já tem tudo o que necessita.

[Respondido por Hugo Cura]

Como gravar uma rota no meu smartphone em tempo real?

Boa tarde equipe do Pplware, Gostaria de saber se é possível criar (salvar) uma rota no momento de uma locomoção. Basicamente, se eu fizer uma trilha ou uma viagem e querer fazer o mesmo percurso depois, ter este caminho guardado na app. Agradeço a atenção e espero que consigam me ajudar. Cumprimentos D.M

Resposta:

D.M,

Sim, é possível fazer o que pretende. Há várias aplicações que o permitem fazer, ao ponto de ajudar não só a gravar um percurso para o poder repetir mais tarde, como também ajudar no caminho inverso (para salvaguardar uma desorientação) ou mesmo partilhar o caminho com alguém, para poder desafiar a percorrer o seu percurso.

Tal como é já habitual com a generalidade de aplicações, e considerando que se refere a um smartphone Android, tem várias opções disponíveis:

Por não ser utilizador deste tipo de aplicações, é natural que não tenha uma específica para lhe sugerir, em detrimento de outras. Nesse sentido, convido-o a experimentar as aplicações que sugeri, escolhidas com base no ranking, e também a explorar as relacionadas, com o objetivo de encontrar a que mais o agrada.

[Respondido por Hugo Cura]

Como gerar códigos QR utilizando uma app no smartphone?

Boa Tarde Espero que se encontrem bem. Procuro uma aplicação que leia um código QR que contêm um determinado código. Esse código remete para um conjunto de informações como por exemplo, nome, morada e telefone. As aplicações que tenho lêm o QR ou vão fazendo o registo num .xls, eu procurava que a leitura do QR fosse “traduzida” a partir de um .xls que está carregado no telemóvel. Fiz-me entender? Cumprimentos Francisco Cabral

Resposta:

Francisco,

Embora se tenha feito entender, a primeira parte da questão não corresponde à que refere na segunda parte, que admito que seja exatamente o que quer.

Portanto, a partir de uma folha de cálculo, pretende gerar códigos QR utilizando diversa informação aí existente.

Utilizando folhas de cálculo da Google, pode recorrer a um serviço que, ao passar-lhe o conteúdo da célula com essa informação, é-lhe devolvida a imagem do código QR correspondente. Pode ver um exemplo de como o fazer, no link abaixo:

Todas as informações necessárias estão já anotadas na folha de cálculo, tanto pode fazer uma cópia dessa spreadsheet (para que a possa editar) como pode verificar a fórmula na célula C3 e utilizar na sua.

[Respondido por Hugo Cura]

Quando chega a MIUI 12.5 ao meu Xiaomi Mi 9 SE?

Boa noite. Por acaso já teem alguma informação de quando irá estar disponível atualização android 11 e a Miui 12.5 para o xiaomi mi9se Aguardo uma resposta Obrigado Bruno Pinto

Resposta:

Bruno,

Ainda não existem muitas informações sobre a versão Global da MIUI 12.5. Esta foi apenas apresentada esta semana pela Xiaomi, que revelou que vai ainda iniciar os testes.

Do que se sabe, e que publicámos, esta deverá chegar no segundo trimestre de 2021, mas o seu smartphone não está na lista dos primeiros a serem atualizados.

Naturalmente que esta deverá ser alargada logo de seguida e a atualização será rápida a chegar a outros smartphones.

Algo que poderá fazer entretanto é entrar no programa de testes da MIUI 12.5, onde o seu Xiaomi está presente.

Mesmo sendo versões de avaliação, estas deverão ser estáveis e podem ser usadas no dia a dia sem qualquer problema.

[Respondido por Pedro Simões]

Como abrir os ficheiros atacados por ransomware?

Olá Ppplware. desculpem novamente bater na mesma tecla mas sabem de alguma maneira para desencriptar ficheiros sage resultado do ransomware sage 2.2? Obrigado Jorge Lima

Resposta:

Jorge,

Infelizmente ainda não existe uma forma confirmada para que os ficheiros encriptados com o Sage sejam recuperados.

Vários sites prometem isso, mas a maioria (ou até a totalidade) são apenas para promover outras ferramentas.

Assim, recomendamos que vá acompanhando o que o site NoMoreRansom! vai libertando para saber quando surge uma ferramenta para o conseguir libertar desse ransomware.

[Respondido por Pedro Simões]

