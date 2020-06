Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como mudar a minha imagem nos comentários do Pplware?

Caros membros da equipa Pplware, Eu tenho uma dúvida: existe alguma possibilidade de alterar o avatar (imagem) e também, meter as opções de editar e apagar os comentários dos utilizadores nos vossos artigos? Cumprimentos, Luis Carvalho

A imagem do avatar que aparece nos comentários está associada ao endereço de email que está registado no serviço Gravar.

Este integra-se com o serviço de comentários e pode ser gerido facilmente por si. A forma simples de o fazer foi apresentada na altura em que ativámos essa funcionalidade:

Gravatar – Como meter a sua imagem nos comentários

Quanto à gestão dos comentários, e por decisão nossa, estes não podem ser editados, alterados ou removidos.

Sempre que precisar que um deles seja retirado, deverá contactar-nos no endereço geral @ pplware.com.

[Respondido por Pedro Simões]

Quando chega o Android 10 ao meu Xiaomi Mi A3?

Boa tarde, Será normal ainda não me ter chegado outra atualização do Android 10 para o meu Xiaomi mi a3? João Santos

A chegada do Android 10 ao Mi A3 tem sido um verdadeiro caso de confusão e de problemas.

Por diversas vezes a Xiaomi teve esta versão lançada e disponível para os utilizadores, acabando sempre por regredir e retirá-la do ar.

As últimas informações que temos davam conta de que esta atualização estará já a ser distribuída, mas ainda de forma controlada e muito restrita.

O que recomendamos é que faça a pesquisa da nova atualização nas definições do Mi A3 e que, caso surja, a instale.

Se não surgir, o que pode acontecer, deverá tentar passado algum tempo, repetindo o processo até que surja a atualização.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo melhorar o meu computador de forma simples?

Boa noite As questões do teletrabalho, fruto da pandemia que estamos a atravessar, colocou-me a trabalhar no computador que tenho em casa e que só usava raramente. Desta forma o computador que servia para escrever uns “world”, ou até “excell”, veio a ser o meu posto de trabalho. Estou ligado ao meu serviço através de uma VPN que me os meus serviços me colocaram, estando assim em casa, a trabalhar no meu computador do serviço. O meu trabalho é essencialmente de escrever num programa institucional e ver e consultar muitos pdf. No entanto, de uns dias para cá, estou a notar que está um pouco lento. Mesmo com rede de internet com 200mb. Por outro lado, por vezes os pdf a abrirem, são lentos e por vezes, abrem tipo “persiana”, vai aparecendo aos poucos de cima para baixo. Será que com as características que tem, posso aumentar memória ou algo mais que o possa tornar mais rápido….. Uma das coisas que me disseram seria trocar o disco por um SSD !!!!!!! Será ?????? Obrigado pela ajuda Cumprimentos José Luís

De facto, um PC com apenas 2GB DDR2 e um disco rígido mecânico, pode ser muito limitado para o que estamos habituados nos dias de hoje.

Para começar, e porque o trabalho exige muito a abertura de PDFs, procure certificar-se que utiliza o software leitor de PDFs leve e bem otimizado. Experimente vários, como o Foxit Reader, Nitro Reader, PDF-Xchange Viewer, Slim PDF, entre outros. Experimente se o comportamento é semelhante em todos eles, na procura do mais otimizado.

Depois, olhando ao hardware do PC, o que lhe disseram é verdade. Uma drive SSD é o melhor upgrade que pode fazer para um computador que ainda não a tem. Atualmente o preço das drivers SSD está muito competitivo já não é um investimento avultado como o era há uns anos.

Ao fazer o upgrade, poderá fazer um clone do disco HDD que tem atualmente, sem necessidade de novas instalações. No entanto, se achar que tem alguma “tralha” no PC, pode aproveitar para fazer uma instalação limpa do Windows e até instalar o Windows 10, uma vez que ainda deverá ter a possibilidade de ativar essa licença.

Depois no que diz respeito a RAM, de facto, 2GB é muito curto. Quando a memória enche, passa o disco a ser utilizado como extensão da memória (ficheiro de paginação) e basta ter alguns (poucos) programas abertos para isso acontecer. No mínimo deveria ter 4GB, onde 8GB já seria interessante… mas além da motherboard já ter todos os slots ocupados (tem apenas 2 slots, com 1GB em cada), é uma memória relativamente cara em comparação com a memória atual (DDR5). Dessa forma, terá de ser o José a avaliar até onde quer investir num computador dessa geração.

Resumindo, uma drive SSD é essencial (e pode ser aproveitada para um PC mais recente) e mais RAM é desejável.

[Respondido por Hugo Cura]

P40 Lite ou Realme 6, qual devo escolher?

Boa tarde, estou a pensar adquirir o Huawei P40 Lite ou o Realme 6. Como o Huawei já não tem a Google store, apesar de ser possível instalar, pergunto se cada vez que houver uma actualização do sistema, é necessário voltar a instalar os serviços da Google. Aproveito para pedir uma opinião sobre qual devo adquirir, ou qual será a melhor opção num orçamento até €300. Obrigado pela atenção, Ferro

Uma vez instalados os serviços Google no Huawei P40 Lite, da forma que sugerimos, não será necessário voltar a fazer esse procedimento após atualizações do sistema. Tudo se mantém, a menos que faça um restauro de fábrica do sistema.

Em termos de escolha, em cada uma deles há pontos bons e menos bons, pelo que terá de ser sempre o interessado a fazer essa de escolha.

O Realme 6 tem uma característica interessante no ecrã, que é a taxa de amostragem de 90 Hz, que dá uma experiência de utilização muito superior (à semelhança de alguns topos de gama). Em termos de câmaras a diferença não é significativa, mas depois tem o desempenho do Helio G90T que é ligeiramente inferior ao Kirin 810, a potência no carregamento rápido, que é superior no P40 Lite (40W contra 30W). No Realme 6 há ainda a possibilidade de colocar cartão de memória microSD num slot dedicado, sem ocupar nenhum dos cartões SIM, o que não acontece com o P40 Lite (que não usa microSD mas sim Nano Memory).

Outra opção interessante, a par com estes 2, é o Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tem o desempenho semelhante ao Realme 6 e será o melhor de todos nas câmaras. Tem LED infravermelhos (controlo remoto universal) e a melhor capacidade de bateria (5020 mAh contra 4200/4300 mAh).

Poderia sugerir outras opções, mas naturalmente que só irá criar mais indecisões na escolha. Qualquer um destes 3 é um excelente smartphone, sendo que, se for utilizador de serviços Google, apenas o Huawei P40 Lite não está pronto a usar.

[Respondido por Hugo Cura]

Consigo mudar a RAM do meu PC para uma nova configuração?

Bom dia, Tenho uma questão que gostaria de colocar. Tenho um PC com as 4 slotes de memórias RAM DDR3, preenchidas da seguinte forma: 2x4GB + 2x4GB de duas marcas diferente (igual a 16GB). Posso fazer um upgrade retirando um conjunto das 2x4GB e colocando umas de 2x8GB? Ou seja, na vez de ter 16GB passar a ter 24GB de memória RAM? (2x4GB + 2x8GB = 24GB) Isto é possível? Obrigado Cumprimentos Luís Passeira

Sim, é possível fazer isso. Convém escolher RAM com latências próximas, para que não haja problemas de estabilidade nos valores que a BIOS vai escolher automaticamente.

Embora não seja de esperar, dependendo da motherboard há a possibilidade de o Dual-channel deixar de funcionar, portanto é uma possibilidade de que deve ser tida em conta.

Convém ainda certificar que a BIOS está a usar a versão mais recente, com vista a ter eventuais problemas de estabilidade corrigidos.

[Respondido por Hugo Cura]

Consigo usar um tablet como se fosse um smartphone?

Boa tarde Queria saber que há algum tablet que possa substituir o smartphone. Sei que muitos não possuem a funcionalidade de realizar chamadas por si só apesar de terem a opção de ter um cartão SIM. Queria comprar um tablet, seja iPad ou Android, sem ter que ter um smartphone, onde possa enviar sms e efetuar chamadas normalmente. Atenciosamente Pedro Praça

Por norma, os tablets não permitem essa funcionalidade. A presença de um cartão SIM serve para que tenha acesso a um planos de dados e assim aceso à Internet, em qualquer lugar.

No entanto, existem alguns modelos, tipicamente de menores dimensões, que permitem realizar chamadas e serem usados como um smartphone.

Procure na Internet um tablet que tenha nas suas especificações esse ponto bem definido, para assim o poder como um simples telefone.

Tenha em consideração que essa é uma utilização fora do normal e que poderá não ser simples de usar dessa forma.

Apenas a título de nota, alertamos que o iPad não tem esse suporte. Para isso deverá ter um iPhone associado.

[Respondido por Pedro Simões]

