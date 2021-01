Fantástico editor de vídeo: tudo fica mais fácil para Youtubers, Influencers, entre outros

Primeiramente, importa frisar que a iMyFone lançou, para Windows e Mac, aquele que pode ser já o seu software estrela: um fantástico editor de vídeo direcionado tanto para os criadores de conteúdos como para utilizadores domésticos.

Nesse sentido, batizado de iMyFone Filme, este software apresenta todas as ferramentas de edição, com muitos efeitos à mistura e uma interface de fácil compreensão. Chega a nova geração da edição de vídeos. Chegam agora os vídeos profissionais caseiros!

Principais características do iMyFone Filme

Antes de tudo, podemos afirmar que o Filme é um fantástico editor de vídeo que oferece muitas características quando comparado com outros editores ao mesmo nível.

Basicamente, não há muito que aprender para trabalhar com este software, apenas um clique para fazer um slide show mágico e assim poder criar, por exemplo, vídeos para:

Aniversários,

Casamentos,

Viagens,

Vídeos de fitness,

Festivais,

Anúncios nas redes sociais

e muito mais…

Então, mais abaixo no artigo, apresentaremos grande parte das suas as funcionalidades, passo a passo, com uma lista o mais completa possível.

Sem demora, deixamos as principais características enquanto editor de vídeo que se caracteriza por ser um poderoso software de edição de vídeo musical, entre outros:

Modo vídeo rápido

Modos de Edição Múltipla

Quick Slideshow Maker

Ferramentas básicas de edição

Ferramenta de corte (crop)

Ferramenta de divisão (split)

Ferramenta de rotação

Ajustar velocidade

Ferramentas de edição

Picture-in-Picture Effects (Efeitos Picture-in-Picture)

Efeitos básicos

Transições

Opções de texto

Áudio

Pré-visualização instantânea

Multi-Layer

Áudio multi-faixa

Ajuste de estilo

Eventualmente, todas estas são características são bastante populares no editor e, sem dúvida, podem melhorar muito os nossos vídeos.

Fantástico editor de vídeo: um dos melhores em efeitos

Constantemente, cada empresa de software ou editor de vídeo tende a dar prioridade às características profissionais do seu software.

Ora tal prende-se com o facto de serem as edições mais profissionais aqueles que muitas vezes atraem os seus públicos. o iMyFone Filme introduziu 3 características profissionais que tornam possível:

Modo Vídeo Rápido ou Fast Video: este modo fornece alguns modelos e efeitos básicos incorporados que podem ser usados para manipular facilmente os vídeos. Estes modelos são fáceis de usar com um simples duplo clique no modelo que desejarmos, sendo aplicado automaticamente. O modelos são: Casamento Aniversário Feriados Viagens Educação Empresas

Modos de Edição Múltipla: Os modos de edição múltipla proporcionam o corte de vídeos com facilidade. Nos meios de comunicação, podemos adicionar Fotos, Vídeos e GIFs tornando o nosso vídeo mais atractivo. Estes modos de edição são importantes no sentido em que, por vezes, necessitamos adicionar algumas camadas extra em vídeos. Os modos de edição proporcionam-nos a facilidade de adicionar mais suportes na timeline, ganhando assim uma reprodução suave.

Quick Slideshow Maker: Na verdade, o Quick Slideshow Maker, não é uma característica profissional, mas o Filme tornou-a mais importante. Em primeiro lugar, cada software oferece a facilidade de fazer slideshow maker. Em segundo lugar, podemos adicionar algumas imagens e aplicar algumas transições para fazer um slideshow. Esta é uma característica comum em todos os editores de vídeo, pelo que a Filme também o pode fazer.



Editar vídeo nunca foi tão fantástico!

Acima de tudo, fica claro que as ferramentas básicas de edição são importantes em todos os editores de vídeo.

Através destas ferramentas, podemos fazer edições básicas como o Cropping, Trims e Rotation e o Filme traz toda a facilidade com apenas um clique.

Numa breve descrição temos:

Crop

Para cortar ou adaptar em dimensão a imagem de um vídeo, o iMyFone Filme torna fácil de usar a função.

Primordialmente, podemos recortar ou redimensionar os nossos vídeos e mesmo aplicar efeitos.

De antemão, podemos escolher os aspectos que pretendemos como 16:9, 4:3, 1:1, 9:16, etc. O vídeos podem ser recortados ao usar a ferramenta Crop Tool ou pressionando Alt + C.

Slip

Afinal, se tem um vídeo e apenas quer obter parte dele, o que fazer? Para começar é necessário cortar ou dividir os vídeos grandes para obter a parte que mais nos interessa.

Então, no editor Filme é possível fazer este trabalho carregando no botão Split ou usando os atalhos Alt + S.

Rodar

A função diz tudo: rodar o vídeo! Podemos rodar os nossoss vídeos fazendo duplo clique no clip vídeo e as setas de rotação ajudá-lo-ão a fazer este trabalho.

Ajustar a velocidade

Afinal de contas, ao partilhar os vídeos em bruto os resultados podem não ser os melhores. Então, poder abrandar a velocidade da reprodução de um vídeo pode tornar uma cena ainda mais apeçativa ou mesmo realçar um determinado momento.

A possibilidade de criar time-lapses com o Filme é fantástica e é muito fácil de usar com os atalhos CTRL + R.

Contudo, na versão 3.0 do iMyFone Filme, foram acrescentados ainda novos efeitos:

Ligação a dispositivos para importar vídeos e fotos (a partir de dispositivos iOs e Android)

Carregamento com um clique no YouTube e nas plataformas Vimeo

Aumentados alguns efeitos dinâmicos e filtros

Extra: Picture-in-Picture

No entanto podemos ainda contar com um excelente efeito, dedicado a podcasters, youtubers e influencers que é o efeito Picture-in-Picture:

Portanto, trata-se de um efeito picture-in-picture ao aplicar dois vídeos ou imagens mostrados ao mesmo tempo, com um vídeo ou imagem menor em cima de um maior.

Estes efeitos são utilizados na sua maioria por reviewers e podcasters e aplica-se no iMyFone Filme simplesmente adicionando outro vídeo superior a outro vídeo na linha temporal.

Como tornar um vídeo mais atrativo?

Definitivamente, as ferramentas de edição são as que podem marca o êxito dos nossos vídeos. Logo, como o Filme, podemos encontrar a seguinte lista à nossa disposição:

Brilho

Contraste

Balanço de brancos

Rodar

Balança

Offset

Volume

Desvanecer em volume

Volume Fade-out

Através destas ferramentas, é possível excelentes controlos de vídeo.

Conheça um dos melhores editores de vídeo de efeitos especiais: iMyFone Filme

Resumidamente, os efeitos visuais criados no computador são aqueles proporcionam transições interessantes de uma cena para outra, ao invés de somente trocar de fotogramas.

Regra geral, incluem o desvanecimento ou a dissolução da moldura, a limpeza de uma moldura sobre outra e/ou a viragem da moldura. Em primeiro lugar, o Filme introduziu apenas quatro características de efeitos:

Efeitos básicos

Transições

Opções de texto

Áudio

Vamos dar uma vista de olhos a estes e analisá-los profundamente.

Efeitos básicos

Sem dúvida, o iMyFone Filme bastantes recursos ao nível de efeitos que vão desde adicionar filtros e animações para criar histórias digitais vívidas e refinadas até aos efeitos educacionais, de casamento, entre outros efeitos.

Transições

Ao mesmo tempo, é nas transições entre clips de vídeo que podemos adicionar mais-valias. Neste caso, a transição pode ser uma mudança instantânea de cena ou de imagem, um desvanecer, desvanecer para o preto, dissolver, etc.

Não obstante, é possível adicionar várias transições no nosso vídeo e deixar todos de boca aberta!

Opções de Texto

Do mesmo modo, o que seria de um vídeo sem texto, sem com o título, seja com alguma legenda que queiramos fazer, seja mesmo com os créditos finais.

Aqui, podemos criar títulos cinematográficos e textos com todos os tipos de fontes e cores à escolha.

Áudio

Porém, os efeitos e respetivo tratamento não se ficam por aqui. A edição de áudio, o tratamento de codecs e afins pode ser definida.

Em resumo, a gravação digital de áudio e vídeo, também referida como codecs de áudio e vídeo, pode ser não comprimida, comprimida sem perdas, ou comprimida com perdas, dependendo da qualidade desejada e dos casos de utilização.

Nesse sentido, podemos também adicionar e refinar música e voz para gravar e partilhar naqueles momentos mais específicos dentro de cada vídeo.

Logo depois, chegam também as características avançadas, que não iremos desenvolver aqui mas que listamos alguns exemplos como:

Pré-visualização instantânea

Multi-Layer

Áudio multi-faixa

Ajustar Estilo

Vídeo

De forma a entender melhor como funciona o programa e consolidar o que escrevemos acima, fica este pequeno vídeo que mostra o quão fácil pode ser trabalhar com o software

Conclusão

Em síntese, podemos definir o iMyFone Filme como um software adaptado e ideal tanto para uma edição simples e básica, como para uma edição mais séria e completa.

Evitado será dizer que existem muitas outras alternativas no mercado, algumas delas gratuitas, mas no que toca a opções, efeitos, templates e facilidade de funcionamento o Filme ganha muitos pontos e não se deixa ficar atrás.

Afinal, estamos perante um software que está em fase de crescimento e que, claramente, se quer impôr num mercado competitivo. Tem efetivamente o seu lugar e chegará ao topo em breve, especialmente por apresentar versões tanto para Windows como para Mac.

Portanto, não nos parece nada descabido que o programa se apresente como comercial, com valores que vão dos 19,95 euros, para 1 mês de uso até aos 59,95 euros para uma chave digital para sempre.

Promoção em vigor:

A vantagem que podemos tirar, no imediato, com o Filme é que está em vigor uma promoção que entre várias opções nos oferecem:

3 meses de giveaway

desconto de 75%, baixando o preço de 59,95 us dollares para 14,99 us dollares

Esta promoção poderá ser consultada NESTE LINK.