O Kodi 19 Matrix já pode ser testado! Chegou a sua primeira versão beta

Considerado um dos melhores media center da atualidade, o Kodi tem evoluído de forma muito estável ao longo dos anos. A cada nova versão surgem melhorias que o tornam ainda mais capaz de dar aos utilizadores o que precisam.

Com uma nova versão a ser desenvolvida, esperavam-se novidades para breve. Estas chegaram agora, com o lançamento da primeira versão beta da versão 19. O Kodi Matrix está já disponível e pode ser testado por todos.

Chegou o Kodi 19 Matrix

Desde final de julho que se sabe que o Kodi tem uma nova versão a ser preparada. Como todas as restantes versões, esta vai passar por várias fases de testes e de avaliação, para estar livre de problemas e de falhas.

Depois de algumas versões de testes mais cruas e que revelam o início dos desenvolvimentos, o Kodi 19 chegou agora a uma fase importante. Falamos da primeira versão beta que foi lançada para todos os que querem testar o que está a ser preparado.

Versão beta para testes

Do que é revelado, a versão 19 do Kodi está focada principalmente em melhorar o seu desempenho geral. Grande parte do seu código foi reescrito e assim otimizado. Em concreto, esta versão beta está focada em garantir que todo o código pode ser usado de forma correta.

Preparadas estão algumas melhorias gerais e que esta versão vai ter na sua versão final. Falamos da chegada do codec AV1, um dos mais promissores, suportado pelas grandes empresas da Internet e com a vantagem de ser gratuito e com grande qualidade de compressão.

Muitas novidades a chegar

Uma mudança importante que o Kodi 19 vai trazer é a mudança para o Python 3. Esta alteração deve-se ao fim do suporte para a versão anterior, sendo por isso essencial. A diferença aqui estará nos add-ons disponíveis.

Claro que o Kodi 19 Matrix vai continuar a ser desenvolvido e melhorado. Nos próximos meses muitas novidades vão surgir, nas várias versões que forem apresentadas, sempre um passo mais próximo da versão final.