Ainda que esteja a terminar com a partilha de contas, o Netflix tem estado muito silencioso neste processo recente. Não tem deixado de trabalhar em novidades e uma destas chega agora, ao permitir que qualquer perfil seja transferido para qualquer conta sem problema.

O movimento de fim de partilha de contas do Netflix não parece ter afetado este serviço de streaming. Continua a ganhar utilizadores e a garantir que os melhores conteúdos estão nesta sua plataforma, algo que muitos consideram essencial para o serviço.

Algo que veio ajudar para acabar a partilha de passwords foi a possibilidade de transformar qualquer perfil numa nova conta de utilizador. Garantia que quem deixasse de pertencer a um desses núcleos secretos podia facilmente manter todas as suas preferências, numa nova conta, que passou a pagar.

Agora, e para complementar essa oferta, o Netflix traz mais uma oferta, quer permite migrar os perfis entre contas. É o ideal para quem partilha uma conta com um utilizador, de forma legal, e que passa a estar com outro e com quem quer também partilhar uma conta.

Ao fazer isso, os utilizadores conseguem manter todas as suas preferências e opções sem perder nada. Falamos das recomendações personalizadas, histórico de visualização, "minha lista", jogos gravados e outras configurações associadas ao Netflix.

Para transferir um perfil, bastará aceder à opção "Transferir perfil" ao passar o rato no ícone de um perfil no menu suspenso da página inicial. Após isso bastará seguir as instruções. Os utilizadores podem desativar a Transferência de perfil nas configurações da sua conta a qualquer momento.

Este é um novo recurso que foi muito solicitado e que será lançado para todos os membros em todo o mundo a partir de agora. Para notificar, vai ser enviada uma mensagem por e-mail assim que a Transferência de perfil estiver disponível na sua conta.