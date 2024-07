Spotify está a lançar uma secção de comentários para os podcasts

O Spotify está a construir a ponte entre os criadores de podcasts e os seus ouvintes, lançando uma secção de comentários para este tipo de conteúdo, que começará a aparecer nos episódios a partir de hoje.

Finalmente! Uma secção de comentários para os podcasts

De acordo com o The Verge, os ouvintes podem encontrar a nova secção de comentários do serviço passando pelos controlos de reprodução ou navegando para a página do episódio quando acabarem de ouvir. No lançamento, todas as mensagens serão privadas por predefinição e os criadores terão controlo total sobre os comentários que serão apresentados na sua página.

Eles têm o poder de publicar e cancelar a publicação de qualquer resposta que desejarem. Se não tiverem tempo para o fazer, podem ativar os comentários apenas para episódios específicos ou optar por não utilizar esta funcionalidade.

O serviço está a tornar possível a todos os criadores supervisionar os comentários, dando-lhes acesso à aplicação "Spotify for Podcasters" atualizada, quer estejam ou não alojados na empresa. Os criadores que não estão alojados na plataforma Spotify for Podcasters têm apenas de reivindicar o seu programa através da aplicação primeiro.

Para além de poderem controlar as respostas que são publicadas na sua página, os criadores também receberão notificações de novos comentários e de marcos de programas alcançados. Terão também acesso a análises e informações sobre o seu público.

O Spotify afirma que os ouvintes que se envolvem com as suas funcionalidades interativas, como as perguntas e respostas e as sondagens, têm (em média) quatro vezes mais probabilidades de regressar a um programa no prazo de 30 dias.

Esses utilizadores também passam duas vezes mais horas por mês a ouvir podcasts do que aqueles que não se envolvem com as funcionalidades interativas do Spotify. A empresa tenciona tornar a sua plataforma ainda mais interativa e tem mais planos para o outono deste ano.

Também promete continuar a melhorar a sua experiência de comentários com base no feedback que recebe dos podcasters e dos ouvintes.

