Carlos Tavares está de saída da Stellantis! Empresa prepara-se para a mudança

Numa altura em que a indústria automóvel está em transformação, com muitas mudanças a acontecerem, a Stellantis confirmou a saída de Carlos Tavares, bem como a reformulação da gestão da empresa.

Semanas após ter afirmado que estava a procurar um sucessor para o seu diretor-executivo, a Stellantis confirmou que Carlos Tavares vai reformar-se, no final do seu contrato, em 2026. Além disso, anunciou grandes mudanças em matéria de gestão.

Segundo a empresa, o sucessor de Carlos Tavares deverá ser nomeado até ao quarto trimestre de 2025. O presidente John Elkann está a liderar um comité especial de supervisão do processo.

Enquanto a fabricante procurava aprimorar a sua estratégia e melhorar a sua situação financeira, Carlos Tavares enfrentava críticas do sindicato United Auto Workers, dos concessionários e dos acionistas.

Aliás, quando a Automotive News Europe solicitou comentários sobre o tema, um representante do United Auto Workers enviou um link que redirecionou o órgão de comunicação para um site do sindicato que retratava o ainda diretor-executivo num caixote do lixo, a par de uma lista das críticas.

Reforma de Carlos Tavares não será a única mudança na Stellantis

Como parte da mudança, a Stellantis disse que Jean-Philippe Imparato foi nomeado diretor de operações para a Europa, além do seu papel como diretor-executivo da divisão Pro One LCV. Este substituirá Uwe Hochgeschurtz, que deixará a fabricante.

Depois, Santo Ficili, anteriormente diretor nacional para Itália, irá liderar a Alfa Romeo e a Maserati, em substituição de Imparato como diretor-executivo da Alfa Romeo e de Davide Grasso como diretor-executivo da Maserati. A Stellantis não anunciou o próximo cargo de Davide Grasso.

A empresa nomeou, também, Doug Ostermann, antigo diretor de operações da sua divisão da China, como o seu chefe financeiro, substituindo Natalie Knight, que está a deixar a empresa.

Para chefe de operações, a Stellantis nomeou Gregoire Olivier para o mercado chinês, além da sua atual função de chefe de contacto com a Leapmotor, o parceiro da Stellantis na China; e Antonio Filosa para a América do Norte, além do seu papel como diretor-executivo da marca Jeep, sucedendo a Carlos Zarlenga, cujo futuro cargo não foi comunicado.

Além desta mudança na gestão da empresa, a Stellantis informou que a organização da sua cadeia de fornecimento será transferida da divisão de compras para a divisão de fabrico, e será dirigida por Arnaud Deboeuf.

Por sua vez, o diretor de Compras, Maxime Picat, irá agora concentrar-se nas melhorias de desempenho a alcançar com os fornecedores.